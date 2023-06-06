御盟國際驛館與S.S.A.W餐飲 狂掃五座芬蘭Arch設計大獎
芬蘭Arch設計大獎Arch Design Award（簡稱ADA），近日公布得獎名單，御盟集團旗下的「御盟國際驛館YUIMOM Residence」與「S.S.A.W 春生夏 秋藏冬」二大品牌，繼四月奪得《德國iF設計大獎iF DESIGN AWARD》後，再傳捷報，一舉奪得ADA五大獎項。代表御盟集團在建築與設計的實力，深獲國際肯定。而擔任御盟集團各品牌的視覺統籌-「永添藝術」也再次為集團品牌累積第47座世界知名獎項。
記者郭凱杰／高雄報導
御盟集團表示，此次獲獎的分別為《建築設計獎金獎 御盟國際驛館》、《室內設計獎金獎 SS Bar春．宇宙星空酒吧》、《室內設計獎金獎AW CAFÉ》以及《室內設計獎銀獎 AW Restaurant秋 星級現代法式料理 》與《室內設計獎銀獎 SS Patisserie夏 法式精品甜點》。
由於此次獲獎適逢御盟集團26周年，即日起至6月底，御盟集團將與消費者同享得獎榮耀，推出多樣優惠同歡慶，「SS Bar春．宇宙星空酒吧」、「SS Patisserie 夏．精品甜點」與「AW CAFÉ 冬．咖啡輕食」消費可享不分平假日85折，其中「AW CAFÉ 冬．咖啡輕食」手工冰淇淋買一送一。
御盟集團所創作的建築風格與空間，實踐「以藝術為基、行生活之真」，強調人、環境的互動感受，在生活裡發生的美學俯拾即是， 富有永恆美感，細節所到之處總能透過永添藝術的呈現達到精準的平衡。
值得一提的是，全台最高規格的酒店式公寓—「御盟國際驛館YUIMOM Residence」，開啟了買不如租的全新生活概念，提供一個月起租的彈性租期選擇，鎖定旅居客與商務客，開幕以來更獲得高雄換屋、家中改裝族群、國際商務客的好評青睞。
這次拿下「ARCH建築設計金獎」，同樣於六月底前祭出承租的相關優惠，承租滿3個月加贈7天，承租滿6個月加贈15天與餐飲抵用券2,000元(指定兌換餐廳，面額500元，4張)，承租滿1年加贈30天與8,000元餐飲抵用券(指定兌換餐廳，面額500元，16張)以及「SS Pâtisserie 夏．精品甜點」經典熱銷馬卡龍15顆裝禮盒以及入住禮與浴毛巾禮組。