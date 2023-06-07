台股早盤漲逾80點　觀光旅遊、電力供應強勢走高

美股四大指數昨（6）日皆收漲，台北股市今（7）日跟著開高，早盤一度漲逾80點，來到16851點，漲幅0.5%。權值王台積電早盤漲2元，來到562元。而今日觀光旅遊股紅通通，易飛網飆漲停，鳳凰漲逾5%。電力供應概念股也強勢走高，大亞與東元漲4%。另外國防與軍工概念股表現也亮眼，亞航飆漲停。
記者許家禎／台北報導
美股道瓊指數6日上漲10.42點，或0.03%，收33573.28點；那斯達克指數上漲46.99點，或0.36%，收13276.42點；標普500指數上漲10.06點，或0.24%，收4283.85點；費城半導體指數上漲44.23點，或1.28%，收3488.3點。
受到美股激勵，台北股市今日開高，早盤一度漲逾80點，來到16851點，漲幅0.5%。晶圓代工龍頭、權值王台積電早盤漲2元，來到562元。聯電漲0.5%、世界先進漲近1%、力積電小跌。其他電子股，如聯發科、群創、友達、鴻海、和碩、國巨、旺宏、英業達、台達電、廣達走高，漲幅0.4%到0.8%之間。日月光強勢漲2%多。
今日觀光旅遊股紅通通，易飛網飆漲停，鳳凰漲逾5%、雲品、晶華、山富、遠雄來、雄獅、王品漲1到3%。電力供應概念股也強勢走高，大亞與東元漲4%，士電、樂事綠能、華城、泓德能源漲超過2%，亞力、碩天、世紀鋼漲1%以上。國防與軍工概念股表現同樣亮眼，亞航飆漲停，千附精密漲6%、jpp-KY與豐達科漲逾4%、雷虎漲幅有3%。