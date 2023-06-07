尹崇堯任董座首場股東會！南山工會百人場外抗議　公司5點回應

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南山工會指出，南山人壽ESG官網稱以「公益服務業」自許，守護對民眾的承諾，回饋社會共享價值，但就責任投資來看，在南山公司歷經幾次淨值危機，引起社會、保戶恐慌，卻是透過金管會寬容處理美化保險業的財報而解除危機，由上半年的不足3%的淨值比上升到5.5%，這是真實的財報？令人質疑，美化財報不可取，實質增資才合理。
在公司治理方面，南山工會直指，中華信評發布年度「ESG信用指標報告書」顯示，南山人壽因資訊系統（境界成就計畫）的影響，呈現治理結構薄弱，且被金管會介入要求暫停投資型保險商品的銷售案，因此影響ESG治理部分的評估結果，更遑論境界計畫造成保戶及員工造成多大的衝擊與困擾。
在員工照顧部分，南山工會指稱，南山人壽已連續多年違反多項勞動相關法規，其違規的項次、排名常常是企業評比的第一名，2023年台北市勞動局公布以南山人壽被罰款250萬居冠，南山人壽違反勞工退休金條例，每月遭主管機關裁罰50萬元，已連續裁罰十年以上，金額高達7千萬，但南山人壽不僅不思法遵改善，反而以更多人力和時間去訴願、訴訟、再審等，浪費公司收入和司法資源，其他如成立職工福利委員會、提撥職福金等雇主基本責任，也是業界普遍基本員工福利事項，而南山人壽皆未依法辦理，南山人壽所稱「員工照顧」實在荒謬。
南山工會還提到，檢視南山人壽歷年的不同版本合約，例如片面修訂合約且業務員要無條件同意，業務員無限責任且是終身責任，連坐制度等，多項不合理不公平的合約，如何讓業務單位可以在南山人壽安身立命工作？業務員無時無刻為保戶提供服務，冀望南山高層，切勿僅考量業績卻剝奪業務員之基本權益。工會要求業務員合約必須公平、合理。
至於目前工會與南山人壽進行團體協約所提出兩個議題，110年10月提出業務員的業績評量，歷經6次協商；在111年9月提出取消前6後6，歷5次協商，且兩個議題皆多次發文要求南山人壽於期限內提供協商之必要資料，至今卻無任何具體資料。由此可見南山人壽以拖待變，毫無協商誠意可言，企圖製造佯裝協商假象。南山工會呼籲，南山人壽不要口稱「共創夥伴雙贏」，實際上對業務員及工會卻是「打壓不遺餘力」，這樣的南山，有什麼資格談「ESG永續」。
針對工會提出的訴求，南山人壽也發出5點聲明，除說明南山人壽秉持保險業公益服務的使命，致力推動企業永續經營，以「用心付出，行動守護」（H.E.A.R.T.）為永續策略主軸，在ESG的表現上也屢獲國內外獎項肯定，展現公司在追求企業穩健經營成長之際，亦高度重視環境與社會的永續發展。
對於2022年受到美國聯準會採取持續且大幅度的升息與縮表政策影響，導致金融市場極度波動，各類資產均呈現重挫。在此極為罕見之全球經濟環境劇變下，迫使保險公司必須從確保清償能力及維護保戶權益等面向考量，改變管理金融資產的經營模式，以能持續達成對保戶及股東之長期承諾等經營目的，南山人壽及諸多同業因應經營模式的改變，自2022年10月1日起進行金融資產重分類。到今年第一季，公司淨值為新台幣3,077億元，淨值比為6%，RBC亦高於法定要求。整體而言，南山人壽財務狀況健全，清償能力無虞，沒有流動性問題。
有關南山人壽保單資訊系統，相關作業或容有優化空間，南山人壽強調，持續積極改善，以強化保障保戶權益。為提供保戶及業務夥伴更好的體驗，南山人壽以「服務賦能」、「數位賦能」作為兩大轉型發展核心，致力串聯數位平台跟工具，期望讓用戶體驗更流暢；近期南山人壽也成立了體驗設計中心，希望將屬於南山的體驗文化跟人才建立起來，讓數位發展更貼近業務同仁跟客戶的需求。
對於勞政主管機關的裁罰與指導，南山人壽也表示會虛心檢討。近年裁罰主因多為違反勞基法第32條第1項，有關未經工會同意使勞工在正常工作時間以外工作，公司將持續與工會進行溝通，期盼早日達成共識。同時，也會與業務員間持續保持順暢的溝通管道，加強其權益維護，並秉持誠信協商原則與南山工會持續進行溝通，且已提供資料以展開協商，循序漸進以期達成雙方共識。