經營南山戰戰兢兢！董座尹崇堯股東會提上市進度　曝個人薪資級距

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由於美國去年暴力式升息，壽險業也面臨前所未有挑戰，會中股東關心議題也相關多，有的對公司資產重分類決定提出質疑，也有對舊有的勞資爭議表達不滿。另有小股東詢問去年壽險業淨值風暴，董事長的睡眠狀況，對此，尹崇堯回應謝謝股東關心，他不記得去年睡眠情況，但他強調，經營南山人壽每天都是戰戰兢兢，並請股東放心對南山經營絕對是努力戰戰兢兢。
另外，也有股東提到尹崇堯上半年擔任副董領了1100萬元，下半年升任董事長，與其他董事一起領2200多萬元，但希望南山年報可以寫清楚董事長一個人是領多少？對此，尹崇堯也直接說明，他個人的薪資級距介於1500萬元至3000萬元之間，他的薪酬經過薪資委員會與審計委員會程序決定，他個人沒參與討論。
至於股東關心南山人壽何時上市？也有股東建議若明後年無法上市，要不要考慮跟金控合併？尹崇堯則說，上市是南山人壽的目標，接任董事長以來，一直朝上市方向努力、邁進，但過程、進度取決很多因素，也要看主管機關狀況等。
除此之外，尹崇堯在致股東報告書中也提到，南山人壽積極實現保險業穩定社會的價值，長期致力推動企業永續經營，扣合核心職能，擴大社會影響力，在追求企業穩健經營成長之際，亦重視環境與社會的永續發展。「人」是保險業一切的根本，也是南山人壽最珍貴的資源。作為保險業界的領導品牌，南山人壽今年宣布籌畫成立「南山企業大學」，將在淡水沙崙興建一人才培育基地，集結南山人一甲子的智慧累績，透過模組化的人才培育機制，進行多元化的課程配對，並強化數位數據觀念及產業連結，將南山人壽的價值、精神、專業代代相傳、與時俱進，為台灣社會及保險產業培育未來人才。
在發展策略上，南山人壽跳脫傳統保險的財務補償框架，以「服務賦能」、「數位賦能」作為兩大轉型發展核心，透過提升保險商品服務創造商品差異化；同時，運用數位轉型優化客戶服務，並突破傳統銷售模式，從運用大數據分析的精準商品推薦與行銷、AI影像辨識系統協助保戶進行保單健檢、線上無紙化投保、以數位核印快速繳費、到電子保單數位發單及電子單據等，以一條龍之數位工具大幅提升業務員服務效能，強化保戶服務便捷性與保障建構。
今年是南山人壽成立60週年，他也強調，保險事業是一個永續的事業，面對環境變化，南山人壽信守對保戶的長期承諾，前進的腳步從未停歇，無論過去、現在或未來，南山人壽堅持以保險核心職能與專業服務，守護客戶的幸福感，讓每個人免於恐懼、勇敢追夢，攜手與保戶與社會大眾共同追求更健康、美好的生活。