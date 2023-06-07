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四技二專技優甄審今開放上傳備審資料　科大師建議準備方向

▲技專校院招生專業化總辦公室協助全國技專技高推動精緻化招生，讓高職與科大的教師溝通、交換意見。（圖／技專校院招生專業化總辦公室提供）
▲技專校院招生專業化總辦公室協助全國技專技高推動精緻化招生，讓高職與科大的教師溝通、交換意見。（圖／技專校院招生專業化總辦公室提供）

記者李琦瑋／台北報導

112學年四技二專技優甄審入學有7456人報名，完成報名的考生須自今（7）日上午10點起至學校規定期限內上傳學習歷程備審資料，並繳交指定項目甄審費用，才可參加各校的甄審；112學年度四技二專甄選入學則於明起上傳學習歷程備審資料，報名第二階段甄選面試。對於審查資料該如何準備？科大教授建議考生展現個人的特色或特質，呈現課程學習或體驗的過程，需包含心得或學習反思，展現溝通互動及表達能力並延伸學習應用於生活。

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技專校院招生委員會聯合會指出，112學年度四技二專技優甄審入學有70校參與招生，提供5100個名額，共有7456人報名，通過資格審查的考生，須上傳高中學習歷程資料，作為指定項目甄審的備審資料。

要參加甄審的考生，須於6月7日起至各報名校系科（組）、學程所訂的截止時間前，至技專校院招生委員會聯合會的「學習歷程備審資料上傳系統」，上傳學習歷程備審資料。

聯合會表示，學習歷程備審資料上傳系統每天開放時間為上午8點至晚間9點，有中央資料庫學習歷程檔案且完成報名的考生，可從「勾選清單方式使用中央資料庫學習歷程檔案」或「採用自行上傳PDF檔案選擇方式」擇一方式繳交學習歷程，上傳模式確認後不可修改。

「學習歷程備審資料上傳系統」操作手冊，已置於招生委員會網站「下載專區」，供考生參閱。有關學習歷程備審資料上傳相關規定，請參閱112學年度四技二專技優甄審入學招生簡章。

另外，技專校院招生專業化總辦公室今天指出，統測當月（5月）各區域科大、各群科中心與總辦合作，藉由多場座談交流，讓高職教師分享技高教學成果，也實際分享學生學習歷程檔案，科大教師則說明如何看待備審資料。

國立雲林科大教務長李傳房表示，考生的學習歷程自述、多元表現的統整心得，需強調高中3年的過程轉換、學習成長的改變，讓教授了解你的學習動機，以及有足夠能力面對未來的學習要求。專業部分，則看報考系所強調的項目，以設計群為例，除了側重學生的美感創作，也重視公益的社會關懷。

國立屏東科技大學副校長馬上閔指出，108課綱強調的是「過程」，科大教師在學習歷程檔案中，最想看到的是學生在高中三年的成長過程、努力軌跡，能具體呈現學習經驗、反思學習到什麼，延伸到未來的連結，就越能反映個人特質，受教授青睞。

國立台中科技大學應用中文系主任何寶籃則說，內容排版使用適當的條列、標題分段，更能方便教授閱讀、一目了然。 

為了方便學子了解感興趣科系的參採重點，總辦開發四技二專各入學管道「備審資料準備指引查詢平台」，詳列全國各校系科的備審資料準備指引，供學生參考。

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