台灣夫妻在紐西蘭自駕！半小時連做「7種三寶行徑」　警察急扣車

台灣用路環境先前被外媒點名為「行人地獄」，讓台灣輿論高度重視，相關單位也紛紛祭出重罰，希望能改善這種情況。不過近期紐西蘭「Caught In Action TV」貼出當地各種警察取締的紀錄片，其中竟包含台灣駕駛在當地變成「三寶駕駛」遭扣車的過程，影片曝光再度引爆鄉民熱議。
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「有沒有台灣人在紐西蘭被扣車的八卦？」一位鄉民在論壇PTT上分享臉書粉專「Caught In Action TV」，時常分享紐西蘭當地警察取締交通違規的各種過程，其中一部片中，警車前方一部藍色掀背車行駛中，沒想到過半個小時，警方就決定攔下這輛車。
警方在詢問駕駛的過程中，旁白一句「In Taiwan, how do the police stop cars?」意外揭露了車上的夫妻檔來自台灣。而鄉民也整理出這名台灣駕駛在紐西蘭開車的7大三寶行徑： 一、開車開太慢當路隊長又不讓路數次 二、在圓環停車數次 三、在圓環切西瓜數次 四、警察在後面鳴笛廣播還開了10公里 五、在危險的位子停車 六、警察叫他跟隨，路邊起步又不注意主線直接切 七、被警察攔了，還說不知道錯在哪
而這部影片最後，紐西蘭警方也決定直接扣車，並把這對夫妻檔的行李搬上警車，將他們載往公車站，同時還幫忙還車給租車公司。「Caught In Action TV」這部影片雖然是昨（6）日上傳，但他們也在說明欄附註，這段影片為紐西蘭電視節目《Highway Cops》第3季，事發時間大約是6年前而非近期。