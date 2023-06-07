影音／台灣足球好手袁永誠勇闖西班牙　宣布續簽、朝西甲邁進

我是廣告 請繼續往下閱讀
袁永誠今天與在訪談時中分享自己印象最深的比賽：「季末比賽獲得珍貴的先發機會，也送出一次助攻，很開心可以幫助隊友、球隊得分！」袁永誠表示，雖然自己是從替補身份出發，過程有辛苦、有挫折，這些都是成長的養分，期許自己會越來越好。今年21歲的他散發成熟氣質，神采奕奕地和現場媒體親切互動，明顯感受出旅西這些年帶給他的成長蛻變。
追逐夢想的背後總是有強大的推手，橘子關懷基金會執行長陳秉良也在記者會上力挺袁永誠接下來的計劃：「每次聽永誠分享自己踢球的故事，我都很感動，在這個年紀就確立自己的夢想，長年隻身在外訓練的勇氣和冒險精神，都相當令人敬佩。橘子關懷基金會支持永誠「前進西甲」的夢想，他需要什麼，我們使命必達。希望透過永誠的故事，激發更多台灣青少年輕人勇敢跨出舒適圈，為了夢想挑戰不可能。」
橘子關懷基金會簡介
橘子關懷基金會倡議冒險精神教育價值，完成征服北極、前進南極點挑戰後，攜手袁永誠啟動前進西甲的計劃，以踢進世界最高足球殿堂之一的「西班牙甲級足球聯賽」為目標，基金會期許成為青年勇於冒險的推手，打開冒險的各種想像，提供冒險支持和機會，讓青年具備挑戰自己的能力，突破舒適圈，迎向未知挑戰，將冒險精神的價值落實於生活中。冒險的一小步，人生的一大步，讓敢冒險的年輕人成為台灣進步的力量！