合併倒數幹大事！亞太「4G不降速吃到飽」最低288元 市場最低價
遠傳和亞太的合併案持續推進，遠傳總經理井琪日前出席活動時也信信滿滿說：「今年第四季以前一定可以合併完成。」業界人士認為年底年應該就會合併。在還沒合併之前，亞太推出618檔期最後一次優惠，這次折扣力道頗殺，即日起～7月3日，數位門市新申辦/攜碼申辦388全速上網吃到飽方案，加碼送2,400元全家購物金，綁約24期，購物金平攤24個月，等於只要288就能享受4G不降速吃到飽，還有機會抽中三星旗艦機S23+(市價33,900元)。
記者周淑萍/綜合報導
網購618購物節即將到來，亞太電信數位門市祭出最終限時優惠，7月3日前新申辦/攜碼388全速上網吃到飽方案，約期24期，享4G不限速上網吃到飽、網外/市話免費70分鐘，加碼送2400元全家購物金，把優惠平均折價在每個月的資費上，等於原本388的資費多折100元，288元就可享有4G不降速吃到飽的資費，平均每天不用10元，算是非常划算的資費，此外，為了力推最後一檔618，數位門市加碼，凡是申辦就有機會參加抽獎，有機會抽中三星旗艦機S23+(市價3萬3900元)。
除了數位門市優惠之外，實體門市也有相關優惠方案，即日起至6月30日，申辦指定5G極速升等方案，即可用專案價0元起，辦一個門號一次帶走兩支5G手機，且申辦購機約選購行動裝置保險服務「Gt智慧保鑣」，一整年只要1170元起。有民眾會擔心現在申辦亞太的資費，等到合併後可能會成為「電信孤兒」，但記者曾經多次詢問，不管是亞太或是遠傳皆表示，理論上會由遠傳「概括承受」，意味亞太併到遠傳後，遠傳會接手亞太原本用戶的權利。