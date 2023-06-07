台糖長榮酒店行善16年週三公益日讓心障兒驕傲說「自立我也可以」
台糖長榮酒店自 2007 年 9 月開始，16年來不間斷透過館內自助餐廳「週三公益日」活動，以用餐優惠支持各弱勢公益團體，至今善款累計已超過400萬元，嘉惠25個公益團體。今年與「財團法人罕見疾病基金會」合作的「罕病病友醫療補助計畫」募集活動將於6月底告一段落，7月份且接續與「財團法人臺南市私立天主教美善社會福利基金會」合作的「心智障礙青年手作禮盒募資計畫」，持續分享「傳遞愛與希望」，讓更多人透過台糖長榮酒店的平台，關懷到社會中極需要被幫助的一群人。
記者林怡孜/台南報導
台糖長榮酒店自2022年10月到2023年6月，與「財團法人罕見疾病基金會」合作 「罕病病友醫療補助計畫」，截至5月底已超過1萬餘位的善心人士支持，且成功募得243,460元 的愛心善款，讓這群病友與家庭能獲得更優質的醫療資源與器材。此外，今年5月至8月與榮星電線工業股份有限公司合作舉辦「罕見疾病藝術畫作票選捐款活動」，幫助了這群面對罕病仍不斷奮鬥的生命小鬥士，讓他們的才能得以被看見。今年7月起，週三公益日活動將接續與「財團法人臺南市私立天主教美善社會福利基金會」合作，延續此份公益愛心至2023年12月，共同攜手完成「美善禮盒募資計畫」來支持心智障礙青年創作者，幫助他們開啟自立的第一步。
台糖長榮酒店總經理鄭東波表示，美善基金會除了邀請名陶藝家范仲德老師教導心智障礙青年，透過陶藝創作協助他們建立自信心和創造力，創辦人吳道遠神父也引進「表現畫」方式來協助智青們能透過更自由的藝術創作，建立其內心的自我價值。此次與美善基金會合作，期望能達到約5000個 (約20萬)的「美善禮盒」製作費用募資的計畫目標，協助美善基金會後續能更順利將智青們的手創作品發揚與推廣。期盼透過社會的接納與認同，讓這群心智障礙青年們，能用自己不被挫折打倒的生活方式與生命樣式，向社會證明他們能自立更生。
台糖長榮酒店每週三公益日活動，自助餐廳不分午、晚餐推出6 折用餐優惠-每人捐贈30元、滿10人用餐-每人捐贈25元、30人用餐-每人捐贈20元、以及滿50人用餐-每人捐贈15元的方案，不僅讓支持酒店的顧客能享有實質6折的餐飲優惠，更期盼透過企業拋磚引玉的參與推動，能積極幫助更多社會中弱勢的一群人。