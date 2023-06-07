初夏美食祭來了！清爽系限定甜點一掃炎熱暑氣

天氣漸漸變熱，最適合來點清爽酸甜滋味的美食療癒，Global Mall新左營車站即日起至6月14日推出「初夏美食祭」特企活動，搜羅多款季節限定的芒果、檸檬甜點，同時推出四大限定甜點快閃，包含「小鱷先生餅乾販製所、抱歉菠蘿、徹思叔叔的店以及芳菓自選式堅果」。此外，歡慶112年鐵路節還推出兩大好康，會員持台鐵當日票根即可兌換50元電子商品禮券，以及至環球便當專區購買任一款便當贈限量指定飲品。
記者陳美嘉／高雄報導
清爽系限定甜點讓人在夏日也能食慾大開，塔吉特「芒果奶凍千層蛋糕」愛文芒果製成芒果果凍內餡配上綿軟岩燒蛋皮，香濃四溢、入口酸甜交織；超大食品「小姐姐芒果乾」，天然鮮甜的果乾是夏日宅在家追劇良伴。除了芒果系必吃，檸檬甜點也是夏季最消暑的美味，懿品乳酪「檸檬玫瑰塔」特選小農檸檬與進口奶油，加入100%原汁混搭成內餡，酸甜適中的檸檬餡料以玫瑰花瓣狀呈現，閃耀著清新光澤。
不只甜點滿足味蕾，Global Mall新左營車站加碼推黃色浪潮集點活動，即日起至6月14日於指定專門店，購買指定黃色商品，即可獲得集點券1張，集滿3點可兌換限量鮮茶道阿里山冰茶、集滿5點可兌換夏日必備SPF50防曬露、滿10點則可兌星巴克沁涼飲料券乙張。
四大限定甜點快閃也不容錯過，可愛破表的「小鱷先生餅乾販製所」香濃曲奇餅乾、酥脆蝸牛酥讓人一口接一口；近期爆紅的「抱歉菠蘿」香酥壓扁的外皮配上飽足內餡，口感層次豐富；來自日本「徹思叔叔的店」必吃起司蛋糕；主打健康的「芳菓自選式堅果」，各式堅果自由配選擇，甜點控絕對不能錯過。
歡慶112年鐵路節，位處台鐵車站的Global Mall新左營車站同慶，即日起至6月12日持台鐵當日票根(紙本或電子票憑證畫面皆可)可享兩大好康，包括「鐵路票根來店禮」環球會員加上台鐵票根，即可兌換限量50元電子商品禮券，消費滿額即可抵用；以及「環球便當饗樂飲」不僅推有多款搭車必備的便當，並加碼憑台鐵票根至環球便當專區購買任一款便當，贈限量指定飲品乙瓶。