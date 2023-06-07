半島酒店插旗倫敦與伊斯坦堡　延續「半島時間」早6入住晚10退房

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半島套房是酒店最豪華的套房，設有私人影院和健身室，並可專享酒店地下停車場貴賓停車上落服務，確保隱私和安全。半島套房更可與同一樓層多達6間客房和套房相連，總面積近1490平方米。倫敦半島酒店的宴會及活動場地同樣令人讚嘆。聖佐治大宴會廳（St. George Ballroom）為酒店最大的活動場地，容納最多450位賓客，並設有兩部足以容納汽車的電梯。
餐廳部分，樓頂餐廳布魯克蘭（Brooklands）有米其林星級主廚，被譽為英國頂尖的烹飪明星之一的名廚克勞德·博西（Claude Bosi），擔任酒店樓頂餐廳Brooklands主廚總監，帶領團隊推出現代歐洲美食。也有創意中餐廳藍粵軒(Canton Blue)，將由陶國檢師傅（Chef Dicky To）創作各式菜餚以彰顯亞洲和英國的美食文化，並供應雞尾酒和手工名茶。也有大堂茶座，提供享譽國際的半島下午茶，及全日供應的經典美食。此外，也有半島精品店及咖啡廳將提供輕便的外帶餐點。
倫敦半島酒店也將延續半島酒店集團最廣為人知的傳統，包含無懈可擊的服務、舒適環境和細心周到的待客之道。像是透過定製香味兼具持續性的沐浴產品、提供多國語言選擇的屏幕控制面板等客房設施、名城特色的藝術項目和文化體驗，最獨特的即是「半島時間」，也就是顧客可以申請早上6點入住、延至晚上10點退房，以及PenChat（24小時電子禮賓司服務）等全球半島酒店服務。
至於伊斯坦堡半島酒店，坐落加拉達港（Galataport）畔，絕佳美景相當令人讚嘆。同樣與許多藝術家、名設計師合作，打造奢華酒店所有配備。餐飲部分請來米其林二星名廚法蒂赫·圖塔克（Fatih Tutak），曾任職哥本哈根的NOMA和東京的龍吟這兩所台灣人也知曉的餐廳，其後移居中國及香港，後來返回家鄉開設了Turk Fatih Tutak餐廳，現時出任伊斯坦堡半島酒店樓頂餐廳Gallada的主廚總監。
另外，日本則有新大樓開幕，「東急歌舞伎町TOWER」高48層、地下5層樓，屬於複合式商業大樓，B1至B4樓層是新宿一帶最大的展演空間，可以容納近1500位的觀眾進場，而大樓裡頭還包含劇場、電影院，18樓至47樓則進駐兩家飯店「BELLUSTAR TOKYO」及「HOTEL GROOVE SHINJUKU」，兩間飯店共用18樓作為櫃台和大廳。