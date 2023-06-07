台南老字號建商跨界知名潮品牌 宗大時光生活節週末限定登場

我是廣告 請繼續往下閱讀
宗大時光生活節地點就在宗大建設仁德區青田接待中心，活動可以品嘗「蜷尾家」甜品、欣賞百年布莊「錦源興」手作及試乘「安耐美」電輔自行車。身為台南人，家家幾乎都有摩托車或是自行車為日常代步的好夥伴，即日起至6月底的每個週末，科技品牌「安耐美」將帶來多款電輔自行車讓民眾試乘，體驗嶄新科技帶來的暢涼快感，6月17日中午12點至下午5點更將驚喜加碼，額外展示2023年度4款新車，一次獲得最完整的騎乘體驗。6月10、11、24、25日雙周末還有「胖卡餐車輕食派對」提供鹹甜輕食饗宴；6月12日起舉辦為期7天的「蜷尾家甜品週」，在酷暑享用排隊甜點「蜷尾家」冰淇淋，無非夏日一大享受。此外，全新「蜷尾家パン」特製麵包餐盒也將於17、18日驚喜現身限量供應。
接下來的端午連假宗大建設更攜手百年布莊「錦源興」舉辦手作造型香粽工作坊，有機會獲得錦源興與「宗大青田」限量聯名包款，邀您一同感受台南在地的新潮心意。「宗大時光生活節」將一路嗨玩到8月，活動詳情將公告於「宗大青田」臉書粉專。
宗大建設在地經營超過30年，執行副總林子鈞表示，2023年新作「宗大青田」集結台南晶英酒店雲端管家服務、由亞洲第一家雜誌圖書館「boven」風格選冊、購置「安耐美」自行車供住戶使用，翻玩建築規劃與生活體驗，為仁德日常注入新潮心意。
台南晶英酒店總經理李靖文指出，雲端管家服務創建住戶專屬平台，將飯店服務延伸至社區，在家復刻度假生活。boven雜誌圖書館總監周筵川分享，現代人生活繁忙且時間破碎，將精選藝術設計、休閒嗜好、流行時尚等類型的國內、外雜誌，輕鬆創造親友話題。安耐美自行車經理許政憲強調，運動是生活重要一環，相當欣賞〈宗大青田〉於社區1樓規劃自行車停車區，提升住戶騎乘意願與便利。