中華醫大逾百位學生榮獲教育部特殊教育獎學金

中華醫大今(7)日舉辦教育部特殊教育獎助學金頒發典禮，共133位學生獲獎，並由校長孫逸民代表頒獎，典禮上孫逸民表示對受獎學生克服身心障礙，勤學向上的精神當面嘉許，也期許他們在校的學習有滿滿的收穫。
記者張振興/台南報導
此次獎助學金是教育部為獎勵身心障礙學生奮發向學的特殊教育獎學金及助學金，以嘉勉111學年度學業成績優良的特殊教育學生，共計133名，總獎助金額273萬元，依學業成績及障礙等級，獎助金額從1萬元至4萬元不等。頒獎主題為「愛礙星光，耀眼奪目」，寓意每一顆星星都象徵著一位特殊教育學生，雖然因障礙限制亮度，但經過不斷學習、精進，也可以在各自的領域發光發熱，閃爍著獨一無二耀眼燦爛的光芒。
中華醫大秉持關懷及有教無類的精神，營造友善的校園環境，幫助身心障礙學生適應校園生活和學習。此外，學校也設置資源教室，安排有經驗的特殊教育輔導員，專責協助特殊教育學生連結校內外資源，更提供學習輔具及策略、課業輔導、特殊考場以及辦理各式活動等協助學生融入團體生活。
孫逸民頒獎時除了向得獎學生表達祝賀外，也鼓勵學生相信自己的能力和價值，不要懼怕失敗，只要堅持努力，每個人都可以是最閃亮的星星，也期盼在學習的路上，都有滿滿的收穫。