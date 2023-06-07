看好台中消費潛力 TOTO與義精品磁磚成立複合式旗艦店
看好疫後新生活商機，日本百年衛浴品牌TOTO台中旗艦店新穎衛材，大手筆斥資重新「拉皮」整裝，打造全台最美最大展示場空間，今天揭幕並發表三款頂級一體形除菌全自動馬桶，要以衛浴打造舒緩五感的「淨美新境」，吸引很多台中在地建商、設計師參與。業者透露，已有台中豪墅屋主，一口氣買了5個單價約45萬元最頂級馬桶。
記者金武鳯/台中報導
位於公益路TOTO台中旗艦店新穎衛材，是一棟五層樓建築，重新拉皮後，白色建築很吸睛。新穎衛材總經理林崑星表示，台中市場極具消費潛力，年年創造的亮眼業績，一向深受日本總公司重視。此次，看好疫後新生活商機，決定擴大展示場空間，增加展示品項，以及一比一比例的全衛浴空間，方便消費臨場選購。為此，還與義大利精品磁磚集團一磚貿易異業結盟，在重新拉皮打造的旗艦店設立複合式展示場，讓頂級馬桶與精品磁磚相得益彰。
今天旗艦店揭幕，同時發表三款頂級除菌馬桶。應邀出席的台灣東陶公司日籍總經理山村徹表示，疫情大幅改變你我日常生活，如何透過居家設計，讓生活品質更加提升，成為現今消費顯學。TOTO因應市場需求，推出一系列NEOREST一體形除菌全自動馬桶新品，擁有TOTO首創電解除菌水技術，頂尖機能與工藝美學，將為消費者打造健康文明的衛浴生活，讓日常保養與清潔更加便利輕鬆。
山村徹特別解釋，TOTO首創的電解除菌水技術，是將自來水中含有的氯化物經電解之後，使其轉換成有除菌效果的除菌水，過程不須使用任何化學藥品或洗滌劑，僅須使用一般自來水，且經過一段時間後，電解除菌水會還原成普通自來水，可安心使用，不會對地球環境造成負擔，並具有省水且智慧省電功能，完全符合現代人需求。
TOTO深耕台灣衛浴市場多年，其三大優勢，除展現日本衛浴第一品牌強大實力外，也為消費者帶來最佳的產品使用體驗及售後服務。此次結合頂級磁磚重新打造的展示空間，是全台最大且最美，將NEOREST一體形除菌全自動馬桶，與多款模式的淋浴龍頭系列、扶手新品等，規劃一比一比例全衛浴空間，吸引很多建商先睹為快。
林崑星表示，台中市大坪數豪宅、豪墅多，極具消費潛力，尤其看好疫後人們對舒適又抗菌衛浴設備需求。他透露，有台中豪墅屋主，一口氣買了5個其中最頂級馬桶，一個要價約45萬元，毫不手軟。這款頂級馬桶，也被保時捷新北展示中心指名選用。