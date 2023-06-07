崑山科大金融系余昱錡跨域學習考取7證照優異成績獲頒市長獎
崑山科大金融管理系應屆畢業生余昱錡求學期間成績優異，總共考取7張金融證照，更參與教育部「學海築夢」海外實習計畫遠赴美國紐約實習，豐富的學經歷讓她勇奪市長獎、智育獎與王嘯雲先生獎學金，將於6月10日畢業典禮當天公開表揚。
記者張振興/台南報導
余昱錡並非一開始就鎖定金融專業，大學時她選擇就讀崑山科大企管系，並在一年級接觸各類課程後，發現對於選修的金融系課程更感興趣，於是便在二年級時毅然轉系，找到想要投入熱忱的領域。余昱錡更於109年與110年均獲得系上頒發的成績優異獎與書卷獎，陸續考取金融市場與職業道德、證券商業務人員、金融科技力知識檢定、人身保險業務人員、財產保險業務人員、投資型保險商品業務人員、人身保險業務人員銷售外幣收付非投資型保險商品等7張金融證照，增添其實務能力。
為了拓展見聞，余昱錡在系上老師推薦下，於111年參與教育部「學海築夢」的海外實習計畫，於暑假前往美國紐約長城會計事務所實習一個月，除了學習處理當地的所得稅申報表，更與實習企業銀行經理一同拜訪客戶，領略應對與溝通技巧，也交流彼此金融領域的知識。同年她也前往南區國稅局台南分局擔任服務志工，在專職人士帶領下，不僅實際協助現場民眾處理稅務事宜，也更了解稅法上的專業知識。
4年來收穫豐碩，背後全是日積月累的努力，余昱錡坦言因轉換科系，學習上要比其他同學更加努力，卻也讓她感到踏實。余昱錡表示：「只要努力就一定會被看見，也讓我更加認真學習，換跑道、換專業並不可怕，只要了解自己想要什麼，勇於挑戰，才能成為比昨天更好的自己。」目前她已考取東海大學財金研究所，將持續進修成為金融專業人才。