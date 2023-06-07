幣安遭判強制歸還客戶資產！SEC主席稱該案與FTX有「相似之處」
美國證管會（SEC）5日控告全球大型加密貨幣交易所Binance（幣安）、幣安執行長趙長鵬，以及幣安美國（Binance.US），稱其以投資人利益為代價謀取私利、藐視聯邦證券法、混用客戶資金等，稍早美國法院通過判決，要求幣安美國10天內歸還客戶資產，美國證管會主席更稱幣安與已倒閉的幣所FTX有「相似之處」。
國際中心楊智傑／綜合報導
美國法院7日批准SEC提出的強制令請求，將凍結幣安美國兩家子公司「BAM Management」與「BAM Trading」的資產，該決定只會凍結公司資產，並不會影響幣安美國客戶的資產；法院同時也要求幣安美國在10天內，將其帳戶中持有的所有法定貨幣與加密貨幣退還給客戶。
此前，幣安在被美國證管會控訴後，發出貼文回應稱「我們將大力捍衛我們的平台。幣安不是美國交易所，美國證管會的行動影響有限。幣安和幣安美國在內的關聯平台，所有用戶資產都安全且獲得保障」；而後美國證監會在地方法院中提出動議，用意即是要求法院緊急審理凍結BAM Management、BAM Trading資產的命令。
美國證監會主席詹斯勒（Gary Gensler）接受《彭博社》訪問時指出，他認為幣安與先前垮台的FTX有「相似之處」，兩者都涉嫌使用姊妹公司轉移客戶資金。
他舉例，在FTX涉嫌欺詐一案中，牽涉其姊妹公司「Alameda Research」，而在SEC起訴幣安的13項罪名中，幣安與幣安美國公司的資金也被指混合進入「Merit Peak Limited」這個與幣安創辦人趙長鵬有關聯的公司帳戶中。
目前這項命令僅適用於幣安的兩家美國控股公司，仍管不及非由美國監管的幣安海外交易所。