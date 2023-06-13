金曲34／台語歌王獎落誰家？阿吉仔拼新生代　金馬男配也參戰

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邵大倫不只是歌手，還是廣播DJ及電視節目主持人，演藝經歷豐富的他獲獎無數，不但連續獲得5屆廣播金鐘獎最佳流行音樂節目主持人獎、流行音樂節目獎得獎及入圍肯定，還是首位以台語主持獲得廣播金鐘獎最佳流行音樂節目主持人獎的全能藝人，這次帶來籌備8年的台語創作專輯，要唱出老少咸宜都能聽得懂的故事。
廖士賢《入》帶領聽者前往感官意識更深層的境界
廖士賢高中時期就在餐廳駐唱，他擁有多年的深厚唱功，曾以第四張創作專輯《西部》獲得第30屆金曲獎最佳台語專輯獎，同時也是第10屆金音創作獎最佳創作歌手，歌曲〈遙遠的所在〉也獲得金曲獎「最佳編曲人獎」，時隔三年帶來專輯《入》，所有歌曲都圍繞對於生命的哲學式探究，帶領聽者前往感官意識更深層的境界。
金馬男配也參戰！陳竹昇人生首張台語創作專輯《換場》
有看過夯劇《俗女養成記》的觀眾肯定對陳竹昇不陌生，他就是劇中兩光又溫暖的爸爸「陳晉文」，陳竹昇從舞台劇演到大銀幕，活躍於幕前及幕後，2017年還以電影《阿莉芙》榮獲第54屆金馬獎最佳男配角獎，陳竹昇在47歲這年推出人生首張台語創作專輯《換場》，以貼近生活日常的歌曲打進所有聽者的心房。
力拼年輕輩歌手！阿吉仔帶來全新台語專輯《心愛的謝謝》
今年66歲的台語唱將阿吉仔，自6個月大就患有小兒麻痺，他用真誠的歌喉唱出社會底層人物的心聲，也曾以專輯《重出江湖》獲得第9屆金曲獎最佳台語男演唱人獎提名，以及專輯《情歌唱盡》獲得第25屆金曲獎最佳台語男歌手獎提名，這次帶來全新台語專輯《心愛的謝謝》，力拼其他年輕輩的歌手，實力不容小覷。
找大咖助陣！周自從《自從彼時陣》 集結圈內老中青三代音樂人的力量
周自從小時候就跟著父親學習台語歌，近年以演唱霹靂布袋戲歌曲打開知名度，他不只是樂團主唱，還是音效設計及製作人，也擔任詞曲創作，他花費三年醞釀專輯《自從彼時陣》，專輯嘉賓還找來「滅火器」宇辰、「先知瑪莉」Josh、「佛跳牆」黃宣銘、「百合花」奕碩等大咖助陣，將圈內老中青三代音樂人的力量一次傳遞給聽眾。
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