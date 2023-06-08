駐警遭控長期性騷女職員！傳6人受害　北市府公園處：已調離原職

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對此，公園處表示，北市府訂有職場性騷擾處理機制及相關規定，本案於111年12月14日接獲三名女員工提交職場性騷擾申訴書後，立即指派主管向三名投訴人了解案情，並於12/20將被申訴人調離原辦公場所，避免雙方再有接觸機會。次日即啟動職場性騷擾調查委員會及調查小組會議，經過6次會議，於112年1月18決議被訴人對其中一名女員工言詞性騷擾成立，3月24日提考績會懲處，核定該男員工申誡二次，此外，亦於3月13日舉辦職場性騷擾防治宣導。
公園處說明，市府對於職場性騷擾問題非常重視，三名女員工提交申訴書後，公園處即召開第一次調查委員會，成員包含府外專家學者、工會代表及單位主管，會中決議成立3人調查小組(含府外專家學者1人)，展開調查。小組調查第一次訪談三名申訴人，三人均請律師陪同調查。第二次調查再訪談被申訴人，第三次調查訪談同時期同辦公場域之其他員工，以釐清事實真相，第四次調查小組再次向其中一名女員工確認相關事宜，依調查小組調查結果於調查委員會會議中做出決議，按調查結果及三名女員工提出之直接或間接證據，確認被申訴人對其中一名女員工之言詞性騷擾成立。
後續公園處除針對該男員工提考績會核定兩次申誡外，亦按照職場性騷擾處理及調查委員會之建議，提供申訴人適當之關懷協助，必要時尋求EAP之協助。並立即持續強化宣導該職場性騷擾之防治及身體自主權概念之宣導，使同仁知悉申訴管道和相關之保障，以維護勞工之權利。
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※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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