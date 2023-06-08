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駐警遭控長期性騷女職員！傳6人受害　北市府公園處：已調離原職

▲台北市政府公園處傳出一名男駐衛警，在5年間對6名女職員性騷擾。（圖／翻攝自GoogleMap）
▲台北市政府公園處傳出一名男駐衛警，在5年間對6名女職員性騷擾。（圖／翻攝自GoogleMap）

記者林莞茜／綜合報導

台北市政府公園處傳出一名男駐衛警，遭控性騷擾6名女職員，且時間長達5年，對此，公園處今（8）日表示，確實有在去年12月14日接獲3名女職員申訴，當月20日即將男駐衛警調離原職，並經調查後認定其對1名女性言詞性騷擾成立，今年3月24日核定懲處申誡2次。公園處強調，處理過程皆依規定進行，確保勇敢舉報的女性員工權益，亦藉由宣導提醒員工拒絕職場性騷擾行為。

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據了解，該名男駐警從2018年就開始對女性職員性騷擾，被害女子有6名，民進黨台北市議員洪婉臻指出，男駐警會先和被害人表示跟公會、處長都非常好，還時不時關心女職員取得信任，講話時觸碰手和大腿，但女職員們覺得對方是長輩，都不敢出聲，直到被害者們後來跟其他女性同仁聊天，才發現多人都有類似遭遇。

對此，公園處表示，北市府訂有職場性騷擾處理機制及相關規定，本案於111年12月14日接獲三名女員工提交職場性騷擾申訴書後，立即指派主管向三名投訴人了解案情，並於12/20將被申訴人調離原辦公場所，避免雙方再有接觸機會。次日即啟動職場性騷擾調查委員會及調查小組會議，經過6次會議，於112年1月18決議被訴人對其中一名女員工言詞性騷擾成立，3月24日提考績會懲處，核定該男員工申誡二次，此外，亦於3月13日舉辦職場性騷擾防治宣導。

公園處說明，市府對於職場性騷擾問題非常重視，三名女員工提交申訴書後，公園處即召開第一次調查委員會，成員包含府外專家學者、工會代表及單位主管，會中決議成立3人調查小組(含府外專家學者1人)，展開調查。小組調查第一次訪談三名申訴人，三人均請律師陪同調查。第二次調查再訪談被申訴人，第三次調查訪談同時期同辦公場域之其他員工，以釐清事實真相，第四次調查小組再次向其中一名女員工確認相關事宜，依調查小組調查結果於調查委員會會議中做出決議，按調查結果及三名女員工提出之直接或間接證據，確認被申訴人對其中一名女員工之言詞性騷擾成立。    

後續公園處除針對該男員工提考績會核定兩次申誡外，亦按照職場性騷擾處理及調查委員會之建議，提供申訴人適當之關懷協助，必要時尋求EAP之協助。並立即持續強化宣導該職場性騷擾之防治及身體自主權概念之宣導，使同仁知悉申訴管道和相關之保障，以維護勞工之權利。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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