台股早盤跌逾60點　汽車零組件、觀光旅遊逆勢走高

美股四大指數昨（7）日跌多漲少，台北股市今（8）日開低，早盤一度跌近70點，來到16854點。權值王台積電早盤跌6元，來到562元，但隨後跌幅縮小。其他重要電子股聯發科、緯創、宏碁逆勢走高，但股王信驊跌逾9%，廣達也跌多，跌幅逾2%。今日盤面焦點為汽車及相關零組件表現亮眼，車王電飆漲停，另外，觀光旅遊股表現不俗。
記者許家禎／台北報導
美股道瓊工業指數7日上漲91.74點或0.27%，收33665.02點；標準普爾500指數下跌16.33點或0.38%，收4267.52點；那斯達克綜合指數下挫171.53點或1.29%，收13104.89點；費城半導體指數下滑11.17點或0.32%，收3477.17點。
受到美股跌多漲少影響，台北股市今日開低，早盤一度跌近70點，來到16854點。晶圓代工龍頭、權值王台積電早盤跌6元，來到562元，但隨後跌幅縮小。聯電小跌、世界先進與力積電跌0.7%左右。其他重要電子股，聯發科逆勢走高小漲，緯創漲1.7%，台光電漲逾1%、宏碁漲2%，建碁大漲逾7%，連宇也漲7%以上。
不過，鴻海、南亞科、群創、友達、大立光、日月光走跌，國巨、旺宏跌逾1%，廣達跌2%多，股王信驊5月合併營收2.26億元，年減51.54%，今股價跌逾9%。
今日汽車及相關零組件表現亮眼，車王電飆漲停，耿鼎漲逾7%，永彰、倉佑、百達-KY、朋程、堤維西、時碩漲2到3%。觀光旅遊股也紅通通，山富漲3%，易飛網、雲品、遠雄來漲2%，華園漲約1%。