A流群聚未及時通報 陳其邁：中正預校應要對防疫更積極
中正預校近日爆發A型流感傳染病群聚事件，連日來累積65個案例確診，因校方未能及時主動通報遭高雄市衛生局罰款1萬2000元，該校也從今（8）日開始，全校停課1週。高雄市長陳其邁認為，依《傳染病防治法》該校應主動通報衛生局，應該要對防疫有更積極的做法，如此衛生局與相關單位將就預防重症和其他擴散採取必要防疫措施。
記者郭凱杰／高雄報導
陳其邁今天出席市議會市政總質詢前，針對中正預校爆發流感群聚事件，做出上述表示，也希望針對群聚的部分請衛生局發函，再次強調相關通報責任。
陳其邁表示，一般而言流感在群聚、密集的場所包括部隊和醫院傳播速度快，衛生局跟相關單位會就預防重症和其他擴散採取必要防疫措施。陳其邁指出，目前除了相關流感疫情，夏天也會進入腸病毒等流行高峰期，會特別針對高風險部分進行相關公衛和防疫措施，預防相關群聚的感染。
陳其邁也不忘提醒市民，COVID-19目前陽性預測值比平常監測值高了點，有增加趨勢，提醒大家出入高風險場域時注意，高市府也持續在診所進行監測，以及持續增加疫苗覆蓋率。陳其邁也說，65歲以上長輩抗病毒藥物效果非不錯，及早就醫、及早服藥可以預防中重症產生。