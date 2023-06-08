Dyson首款「乾濕」洗地吸塵器登場！ 加濕、吸附、刮污同步啟動
Dyson今（8）日發布首款乾濕全能洗地吸塵器Dyson V12s Detect Slim Submarine，正式跨入「濕」清潔領域，全新配備Dyson首款洗地清潔配件「Submarine洗地滾筒吸頭」，透過加濕、吸附、刮污分離三步驟，藉此去除硬地板上的潑灑液體、污漬和細小碎屑，售價2萬7900元起。
記者周淑萍/綜合報導
依據《Dyson 2023全球灰塵調查》報告顯示，台灣民眾同樣重視乾、溼清潔，在家中各個房間，普遍都會使用掃把、拖把，或乾、濕抹布，以「先掃再拖」為原則，在掃除後使用拖把或抹布等濕清潔工具進行二次清潔。因應使用者越來越複雜的家居情境，調查也指出，產品維護的便利性也是消費者選購的重要考量點之一，在台灣有半數的民眾對於複合功能的清掃工具保養感到棘手。
考量使用者的操作靈活性與維護便利性，全新研發的Dyson V12s Detect Slim Submarine無線吸塵器，集結清洗地面、灰塵偵測、無毛髮纏結於一體。這次最大的亮點放在新配件「Submarine洗地滾筒吸頭」，內部配置8個注水孔，每分鐘釋放18毫升清水，透過加壓浸潤洗地滾筒。
同時，內建馬達以每分鐘900轉的轉速驅動滾刷轉動，超微細纖維表面滾刷可將硬地板表面的潑灑液體、污漬和細小碎屑一併吸附，再由不鏽鋼條將污水和殘渣刮入獨立的污水箱回收。一次推拉即完成加濕、吸附、刮污分離三步驟。配備300毫升的清水箱，在裝滿水的條件下可清潔16分鐘，33坪的清潔範圍也沒有問題。污水箱容量360毫升，確保污垢或碎屑不會因滿溢而造成清潔過程中的二次污染。
Dyson V12s Detect Slim Submarine 乾濕全能洗地吸塵器同時配備了「Fluffy Optic智慧光學偵測吸頭」、「無纏結錐形吸頭」，以及「細緻清潔工具配件組」可靈活應用不同場景，搭配不同配件售價由2萬7900元～3萬900元。