台積電稱綠電供應少！經長坦言起步慢　未來離岸風電電力全賣企業

AI應用加持驅動　電競遊戲業下半年蓄勢待發

▲電競產業去（2022）年受需求減緩、遊戲開發時程延遲影響，2023下半年可望在AI應用加持驅動下，甩開逆風獲利動能蓄勢待發。（圖／取自Pixabay免費圖庫）
▲電競產業去（2022）年受需求減緩、遊戲開發時程延遲影響，2023下半年可望在AI應用加持驅動下，甩開逆風獲利動能蓄勢待發。（圖／取自Pixabay免費圖庫）

記者許家禎／台北報導

經歷通膨與升息考驗，生成式AI的科技發展升級、應用層面擴大，帶動去年營運與獲利落後的遊戲開發商、供應商，有機會在下半年出現獲利正增長！專家指出，從數位行動軟硬體產業的獲利循環觀察，產業享有不同的時間紅利，創新科技之腦半導體率先啟動獲利成長，緊接著是裝置平台商，最後則會交棒軟體與服務廠商。另外，電競產業去年受需求減緩、遊戲開發時程延遲影響，下半年可望在AI應用加持驅動下，甩開逆風獲利動能蓄勢待發。

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第一金全球eSports電競基金經理人林志映指出，今年生成式AI相關發展，成為新一波科技循環的成長引擎，AI帶動新內容的創意、提升效率與生產力等，以微軟而言，AI技術的整合，已經從ChatGPT、搜尋引擎，再進展到微軟AI版office 365等生產力應用程式串接，並推出收費機制等，AI發展引發科技大廠競相擴大資本支出投入。

IDC預估，2021年至2023年微軟投入AI應用開發工具規模由2022年的61億美元，至2026年預估可達119億美元，年複合成長率達17.4%。

林志映表示，遊戲電競產業的進階發展與創新科技環環相扣，AI驅動的產業鏈也和電競次產業密切相關，其中，半導體、晶片等廠商開始出現需求與獲利復甦動能，從今年以來電競次產業獲利上修的情形觀察，包括半導體(+80%)、系統軟(+20%)，及電腦周邊設備(+10%)等，硬體、基礎設施成為獲利成長的第一棒，後續則可望促使遞延的遊戲開發時程追上進度，或帶動AI應用所衍生的遊戲創意。

林志映指出，近期Nvidia提供AI伺服器晶片，帶動訂單大幅成長，今年台北電腦展Computex中Nvidia發表與顯示器業者合作開發電競新技術規格顯示器等；蘋果WWDC年度供應商大會，新推出的作業系統更新、MR頭載裝置Vision Pro等，沈浸式體驗再升級，帶來後續電競產業軟體發展新的應用商機等。

林志映說，下半年電競產業有機會出現成長動能，投資聚焦美國、日本後續有新款遊戲推出的公司，特別是手遊部門持續成長標的，留意平台使用人數、利潤前景、股價是否低估等，下半年整體遊戲產業成長催化劑可關注像是：廠商遊戲排程上軌、平台結合品牌、購物、教育等發展、社交媒體結合、實境工具運用等帶來正向收入成長挹注能力。

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