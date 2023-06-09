AI概念股領軍飆升 台股早盤漲逾110點、來到16848點
美股四大指數昨（8）日皆走揚，台北股市今（9）日開高走高，早盤漲逾110點，來到16848點，漲幅0.7%左右。權值王台積電，早盤漲3元，來到562元。AI概念股強勢飆升，緯創漲2%多、技嘉漲逾3%、廣達漲6%以上。今日盤面焦點還有電動車零組件與內需消費概念股。
記者許家禎／台北報導
美股道瓊指數8日上漲168.59點，或0.5%，收33833.61點；那斯達克指數上漲133.63點，或1.02%，收13238.52點；標普500指數上漲26.41點，或0.62%，收4293.93點；費城半導體指數上漲37.14點，或1.07%，收3514.32點。
受到美股激勵，台北股市今（9）日開高走高，早盤漲逾110點，來到16848點，漲幅0.7%左右。晶圓代工龍頭、權值王台積電早盤漲3元，來到562元。聯電小漲、世界先進漲1%左右，力積電漲0.4%。其他重要電子股，如聯發科、旺宏走跌，但鴻海、南亞科、群創、和碩、大立光、台達電走高，日月光漲逾1%。
今日AI概念股強勢飆升，英業達漲3%、緯創漲2%多、廣達漲6%以上、技嘉漲逾3%。特殊應用IC（ASIC）設計服務廠創意與世芯也漲多，分別漲2%與5%多。顯卡大廠華擎一度飆漲停，青雲與映泰漲7%以上。
另外，電動車零組件概念股表現不俗，興勤、乙盛-KY、華孚、健和興、明基材漲1到3%。內需消費、旅遊觀光股也不錯，遠雄來漲逾4%，山富與雄獅漲1到2%，老四川、揚秦、美食-KY、路易莎咖啡漲1到4%之間。華航與長榮航漲1%。