工作在南科 生活在市心 大安南區綻放光芒成為購屋新焦點

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「藏美六本木」鄰近安中、北安等商圈，以一橋之隔快速連結 COSTCO、特力屋，及UNIQLO等大型購物中心，加上北外環 3 期快速道路已於去年10月通車，15 分鐘可抵達南科，減少通勤時間，成為南科人購屋首選。台南市政府將「商 60」定義為「安南副都心」，導入高附加價值的金融服務、會展中心、商務辦公、國際飯店、大型百貨等，加上萬坪都會森林公園的自然能量，融合都會商圈與公園水岸的雙漲幅優勢，「商 60」副都心，未來將成為大台南國際水岸商業新核心。此外，李科永文教基金會將於安南區的草湖寮公園捐資興建第 10 座紀念圖書館，由國際知名建築師伊東豊雄設計操刀，將耗資 2 億元，結合公園地景打造成國際級公共圖書館，預計 2026 完工。
台南市政府都發局長徐中強表示，大台南縣市合併升格後，整個安南區與市區商圈連結發展更緊密，也隨著台 61 線南延，串連推動中的七股工業區、鹿耳門與台南科技工業區，再連結國道 8 號高速公路，帶動商圈發展與吸引就業，加上「商 60」副都心的未來商業機能，大安南區成為大台南最受注目的新焦點。
「藏美六本木」特別聘請「日商台灣大林組」為營建總顧問，大林組為日本五大綜合建設公司之一，擁有 130 年歷史創造東京晴空塔、虎之門之丘 等時代地標；同時規劃「台南晶英酒店雲端管家」為社區飯店生活顧問，住戶透過專屬平台就能訂製國際酒店頂級服務；此外由「衡美室內設計」展演國際五星酒店內涵的公共設施；庭園景觀則由上市建商御用「頤和設計」譜寫引綠入家的幽靜，林蔭步道廣場、中庭花園、露天泳池、挑高 7 米迎賓大廳，每個端景都注入無限人文氣息。