週末悶熱又潮濕！鋒面滯留「雷雨狂轟7天」 下週降雨熱區曝光
根據中央氣象局指出，明後（10、11日）天各地都會轉變為局部短暫陣雨、雷雨，降雨區域比今（9）日還要廣泛，不只午後雷陣雨，整天都會不定時有降雨狀況，尤其山區需要特別注意，且高溫落在32度至33度，不僅潮濕還悶熱！要注意的是下週13號開始，台灣各地受到滯留鋒面影響，中南部地區降雨狀況最明顯，預測圖來看整片橘中帶紅，預估雨量相當可觀。
記者鍾怡婷/綜合報導
根據中央氣象局預報員指出，週末（10、11日）兩天降雨區域持續擴大外，下週二（13日）滯留鋒面抵達台灣附近，全台各地受到影響，各地要留意短延時強陣雨、局部大雨，尤其是中南部地區雨勢明顯，預報發布陣雨、雷雨，且目前尚無法確認滯留鋒離開時間，到了17、19日都還有機會仍滯留在台灣周遭，也就是說各地起碼要迎接雷雨狂轟至少7天。
此外，10日、11日、12日一連三天，高溫落在32度、33度，下雨之後回稍降一些些，到了下週二（13日）微降至30度、31度，整體悶熱潮濕，沒有太大福度的氣溫變化，民眾除了攜帶雨具外，也要注意天氣悶熱，隨時補充水分以免中暑。
至於今年第3號颱風「谷超」，目前已升級為中度颱風，路線會在琉球海域往北、東北移動遠離台灣，對台灣無直接影響，由於移動速度較慢，接下來到周一（12日）前，基隆北海岸、東半部、恆春半島都要注意長浪發生機率，今（9）日臺東（蘭嶼）已觀測到1.6米的浪高，請民眾多注意。