端午傳愛！慈善家攜手承億酒店贈百粽送好書

端午節即將到來，應景的粽子成為人氣伴手禮，高雄在地慈善家孫先生則是在佳節前夕暖心做公益，購買百組「承億五吉粽」致贈給字育幼院、衛福部南區兒童之家、希恩之家、大慈育幼院、基督教山地育幼院、小天使家園、慈德育幼院等七家福利機構；高雄承億酒店總經理戴淑玲深受孫先生的心意感動，也準備百本童書繪本一起致贈給各單位，讓端午佳節粽香、書香互融，不僅具美味、書味，更有滿滿幸福味。
記者陳美嘉／高雄報導
孫先生表示，選擇在端午節贈送肉粽，除了應景外，希望如同古代屈原投江，有百姓自發投擲米食一般，能以自身微薄之力，做一些力所能及的事情，傳達自己的關懷、溫暖與支持，也期盼能拋「粽」引玉，吸引更多能人志士關注和參與社會公益事業，傳遞愛心，讓這個社會充滿溫馨和正能量。
此次送往各院的「承億五吉粽」由承億酒店貳陸日全食餐廳黃鈺城主廚「阿城師」研發，選用彰化埤頭長糯米水煮，這種黏性較強的米種在水煮後口感極佳，吃起來又軟又Q，加上麻竹葉的搭配，更為肉粽增添了一股清香，除此之外「承億五吉粽」精選神農獎品質的新鮮肉類和特色食材，並以「吉品鮑、吉品紅仁蛋、吉香豬、吉利菇、吉時花生」來象徵五吉；為了尋找更好的搭配和更多元的風味，選用高雄傳承三代的協美傳統醬油膏及辣椒醬，讓每一口粽子都能夠在口中帶來豐富的層次感和味覺體驗。「承億五吉粽」禮盒售價699/組，每組含3顆承億五吉粽、醬油膏／辣椒醬／花生粉各一瓶、保冷袋。