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腹脹灼熱、吃藥也沒用　竟是「假性」胃食道逆流作祟！

腹脹灼熱、吃藥也沒用　竟是「假性」胃食道逆流作祟！
腹脹灼熱、吃藥也沒用　竟是「假性」胃食道逆流作祟！

健康醫療網

【健康醫療網／記者鄭宜芬報導】64歲的詹女士常感覺自己上腹部悶脹又有灼熱感，跑遍各大醫療院所接受胃鏡檢查，也服用過強效制酸劑，症狀仍然不見改善，直到中國醫藥大學附設醫院消化科醫師蕭望德進行「96小時無線酸鹼值監測」，發現詹女士是「假逆流」！後轉介其他門診治療，才確診是屬於自律神經失調以及腸脹氣問題。臨床統計，國內假逆流病人佔胃食道逆流族群約2成。

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詹女士胃部常感覺灼熱感、吃不下東西，睡不著很痛苦，2次檢測都沒有發現胃食道逆流。經過長達96小時的無線酸鹼值監測深度分析，發現她4天中酸逆流的時間只有1.3%，遠低於病態的食道逆流6%。蕭望德評估，詹女士的症狀此現象為假逆流，建議不宜再長期使用制酸劑，其後轉介其他門診治療，詹女士是屬於自律神經失調以及腸脹氣問題，從脹氣去找問題，問題終於有改善。

蕭望德提醒民眾，長期倚賴胃藥不找出問題，可能造成骨質疏鬆以及胃部疾病的風險。臨床上也曾出現，重度服藥者頭部不自主點頭的症狀，一直到停藥後才自然解除。

醫師進一步說明，4成國人有胃食道逆流問題，臨床上約6成胃食道逆流病人，在胃鏡底下無明顯黏膜受損，使用藥物治療症狀仍無明顯改善，建議採「動態酸鹼值監測」及「高解析食道蠕動壓力檢測」，幫助提供病人進一步精準評估食道的變化。

「動態酸鹼值監測」

將一條0.2公分細小導管，經由患者鼻腔放入食道與胃附近，導管外接動態記錄器，持續24小時監測食道內的酸鹼值變化及食道蠕動的情形。由於管子很細，不會影響進食及日常生活。

若病人較為敏感，或是鼻咽、顱底有手術過的病人，無法忍受鼻咽部有異物時，以及24小時監測期間未出現症狀，可進一步選用食道膠囊「無線動態酸鹼值監測」，監測時間最長達到96小時，能夠更舒適、無感的接受檢查。臨床上接受有線動態酸鹼值測試在中醫大附醫已超過百例，接受無線動態酸鹼值測試也超過30例，病人可以依自身的情形自費接受檢查。

「高解析食道蠕動壓力檢測」

對於傳統的食道壓力檢測可以提供更準確的數值，多點及全圓周的壓力分析，更能精準的反應病人食道蠕動有無異常。彩色壓力圖像更能讓病人一目了然的了解自己的病情，尤其是要接受食道弛緩不能及抗胃酸逆流手術的病人，「高解析食道蠕動壓力檢測」能讓手術者更好的評估手術的方式，至去年引進後已執行15例的評估，對於病人是否適合接受手術，可以提供很好的資訊。

醫師表示，由於胃食道逆流是很常見但是多變的疾病，臨床上如果可以使用更多的工具來幫忙，達到疾病細分的目的，可以避免遺漏診斷或是過度診斷的情形，更進一步使病人得到正確的治療，擁有更好的生活品質。




資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58038

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