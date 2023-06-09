腹脹灼熱、吃藥也沒用　竟是「假性」胃食道逆流作祟！

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蕭望德提醒民眾，長期倚賴胃藥不找出問題，可能造成骨質疏鬆以及胃部疾病的風險。臨床上也曾出現，重度服藥者頭部不自主點頭的症狀，一直到停藥後才自然解除。
醫師進一步說明，4成國人有胃食道逆流問題，臨床上約6成胃食道逆流病人，在胃鏡底下無明顯黏膜受損，使用藥物治療症狀仍無明顯改善，建議採「動態酸鹼值監測」及「高解析食道蠕動壓力檢測」，幫助提供病人進一步精準評估食道的變化。
「動態酸鹼值監測」將一條0.2公分細小導管，經由患者鼻腔放入食道與胃附近，導管外接動態記錄器，持續24小時監測食道內的酸鹼值變化及食道蠕動的情形。由於管子很細，不會影響進食及日常生活。
若病人較為敏感，或是鼻咽、顱底有手術過的病人，無法忍受鼻咽部有異物時，以及24小時監測期間未出現症狀，可進一步選用食道膠囊「無線動態酸鹼值監測」，監測時間最長達到96小時，能夠更舒適、無感的接受檢查。臨床上接受有線動態酸鹼值測試在中醫大附醫已超過百例，接受無線動態酸鹼值測試也超過30例，病人可以依自身的情形自費接受檢查。
「高解析食道蠕動壓力檢測」對於傳統的食道壓力檢測可以提供更準確的數值，多點及全圓周的壓力分析，更能精準的反應病人食道蠕動有無異常。彩色壓力圖像更能讓病人一目了然的了解自己的病情，尤其是要接受食道弛緩不能及抗胃酸逆流手術的病人，「高解析食道蠕動壓力檢測」能讓手術者更好的評估手術的方式，至去年引進後已執行15例的評估，對於病人是否適合接受手術，可以提供很好的資訊。
醫師表示，由於胃食道逆流是很常見但是多變的疾病，臨床上如果可以使用更多的工具來幫忙，達到疾病細分的目的，可以避免遺漏診斷或是過度診斷的情形，更進一步使病人得到正確的治療，擁有更好的生活品質。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58038
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