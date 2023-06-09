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艱苦家境磨礪勤學 崑山科大資工系吳翰彰入圍總統教育獎

▲崑山科吳翰彰(右)入圍總統教育獎與校長李天祥合影（圖／崑山科大提供）
▲崑山科吳翰彰(右)入圍總統教育獎與校長李天祥合影（圖／崑山科大提供）

記者張振興/台南報導

崑山科技大學資訊工程系應屆畢業生吳翰彰，自小需照顧身障雙親與負擔家中經濟，貧困的生長環境反而讓他發奮求學，參與多項競賽獲獎，更積極參與公益活動回饋社會，不僅榮獲2021年「鴻海獎學鯨」10萬元清寒獎助學金、112年大專優秀青年，不僅將於畢業典禮獲頒群育獎，更於今年入圍總統教育獎，最終榮獲「奮發向上優秀學生獎」，突破逆境翻轉人生。

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▲吳翰彰(左2)參加第12屆IIIC國際創新發明賽榮獲金牌，與指導老師副校長鐘俊顏 (右2)及團隊合影（圖／崑山科大提供）
▲吳翰彰(左2)參加第12屆IIIC國際創新發明賽榮獲金牌，與指導老師副校長鐘俊顏 (右2)及團隊合影（圖／崑山科大提供）
吳翰彰自小家庭清寒，父親因頭部受到撞擊患有輕度智能障礙，母親則因頭部腫瘤手術後導致半身不遂，被判定為重度肢體殘障，家中頓時陷入經濟困境，讓他與哥哥自小半工半讀維持生計，但他從沒想過放棄學習，在高中讀完餐飲科後因興趣改跨考崑山科大資工系，展現學習天賦與熱忱，於2021年榮獲第12屆IIIC國際創新發明賽金牌。

▲崑山科大資工系吳翰彰出身清寒家庭仍積極向學，正向學習態度獲頒優秀青年殊榮（圖／崑山科大提供）
▲崑山科大資工系吳翰彰出身清寒家庭仍積極向學，正向學習態度獲頒優秀青年殊榮（圖／崑山科大提供）
此外，吳翰彰也熱衷參與社團活動，加入攝影社後，考取SSE攝影證照和Adobe Photoshop CC證照，並於2021年TSIA 國際美業菁英賽「國際商品網拍攝影組」榮獲最佳設計獎，在2023年第49屆嵐雲文學獎中更以「行人地獄」榮獲新詩創作組第二名，多才多藝。

吳翰彰豐富學經歷與正向的求學態度不只獲得校內師長讚賞，更得到外部實質肯定，在2021年以優異成績榮獲第5屆「鴻海獎學鯨」10萬元，該獎項除了要提供證照資格、實習或擔任志工經驗、參賽經歷、自傳和求學歷程等8樣書面資料外，還需要拍攝2至3分鐘的自我推薦影音作品，能獲選實屬不易。今年進一步榮獲大專優秀青年與總統教育獎–奮發向上優秀學生獎，勤學的精神令人欽佩。

貧苦的家庭環境不僅沒打擊吳翰彰，反而讓他化為成長的動力，他感謝鐘俊顏副校長、創媒學院院長張世熙與老師林麗紅的提拔，也感謝資工系每位師長與朋友的協助，讓他在大學四年收穫滿盈，也時刻勉勵自己「今日的我，要比昨日更進步」，鼓勵和他有相同處境的學生帶著正向態度迎接挑戰，透過學習翻轉未來，活出自己的人生。畢業後吳翰彰也將至崑山科大企業管理研究所繼續進修，培養管理技能，未來計劃報考交通行政的公職考試，任職相關單位，為改善台灣交通問題與道路環境規劃盡一份心力。

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