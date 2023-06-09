艱苦家境磨礪勤學 崑山科大資工系吳翰彰入圍總統教育獎

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此外，吳翰彰也熱衷參與社團活動，加入攝影社後，考取SSE攝影證照和Adobe Photoshop CC證照，並於2021年TSIA 國際美業菁英賽「國際商品網拍攝影組」榮獲最佳設計獎，在2023年第49屆嵐雲文學獎中更以「行人地獄」榮獲新詩創作組第二名，多才多藝。
吳翰彰豐富學經歷與正向的求學態度不只獲得校內師長讚賞，更得到外部實質肯定，在2021年以優異成績榮獲第5屆「鴻海獎學鯨」10萬元，該獎項除了要提供證照資格、實習或擔任志工經驗、參賽經歷、自傳和求學歷程等8樣書面資料外，還需要拍攝2至3分鐘的自我推薦影音作品，能獲選實屬不易。今年進一步榮獲大專優秀青年與總統教育獎–奮發向上優秀學生獎，勤學的精神令人欽佩。
貧苦的家庭環境不僅沒打擊吳翰彰，反而讓他化為成長的動力，他感謝鐘俊顏副校長、創媒學院院長張世熙與老師林麗紅的提拔，也感謝資工系每位師長與朋友的協助，讓他在大學四年收穫滿盈，也時刻勉勵自己「今日的我，要比昨日更進步」，鼓勵和他有相同處境的學生帶著正向態度迎接挑戰，透過學習翻轉未來，活出自己的人生。畢業後吳翰彰也將至崑山科大企業管理研究所繼續進修，培養管理技能，未來計劃報考交通行政的公職考試，任職相關單位，為改善台灣交通問題與道路環境規劃盡一份心力。