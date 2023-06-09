幼兒園孩童餵藥事件是什麼藥？如何應對？藥師4招：平時應警覺

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錯誤濫用恐淪毒品！正確認識管制藥品：巴比妥及苯重氮基鹼
在新聞事件中，學童經檢驗發現體內有巴比妥、苯重氮基鹼，此物質具有中樞神經抑制作用，是常見的鎮靜安眠藥物，依成分不同可能被列為第三級或第四級管制藥品／毒品。巴比妥類可用於癲癇與失眠症狀，以常見的苯巴比妥（Phenobarbital）為例，過量可能造成嗜睡、意識不清等毒性症狀，嚴重者會產生低血壓、昏迷，甚至導致呼吸抑制或心血管衰竭死亡。但巴比妥類的藥品不完全都是管制藥品／毒品，部分胃藥、氣喘藥中可能含有低劑量的苯巴比妥，以一般處方用藥管理。
苯重氮基鹼通常稱苯二氮平類（Benzodiazepines），臨床上應用於焦慮及失眠，第三級毒品約會強暴丸FM2（Flunitrazepam）亦屬此類，過量使用可能造成嗜睡、意識混亂甚至呼吸抑制等毒性症狀。此二類藥物若是長期給予後突然停藥，可能會產生噁心嘔吐、焦慮、心跳加速、高血壓、易怒等情形，係因藥物成癮所致之戒斷症狀，大約會維持10至14天。
幼童用藥更需謹慎！發現異常該如何處置？
幼童是家長們的心頭肉，在醫學上更是敏感族群，在藥物使用上需要特別謹慎。管制藥品務必由醫師開立處方後憑處方箋由藥師調劑方可取得，但若是非法取得管制藥品，可能會被視為毒品的持有或使用。依據毒品危害防制條例，脅迫使人施用第三級毒品者，可處五年以上有期徒刑，得併科新臺幣五百萬元以下罰金。
值得關注的是，若在日常生活發現家中幼童或是自身出現用藥異常現象該怎麼辦？首先，在不排除藥物的影響下，可以先評估藥物引起不良反應的可能性。因為藥物效果作用多元，有些藥物可能造成嗜睡，有些則可能使精神亢奮、失眠，嚴重者亦可能短暫影響語言表達、肢體活動等。因此當發生可能是藥物引起的不良反應時，可以做的事情如下：
（1）查看藥袋、藥品使用說明書：
參看是否是因藥理作用引起的副作用，若情況輕微一般於停藥後可緩解。
（2）諮詢藥師：
就近諮詢社區藥局藥師或致電詢問，明確告知使用藥物的品名、劑量與時間，確認藥物引起不良反應的嚴重程度與後續處置。
（3）及時回診：
若發生行為異常或其他不良反應，因病情變化者可及時回診由醫師評估是否需要重新修改處方，或給予不良反應症狀的治療。
（4）急診掛號：
倘若懷疑由藥物引起的異常事件可能有嚴重影響，包含呼吸急促、昏迷、心律異常、急性嘔吐、急性腹瀉、過敏性休克等現象，建議即刻於急診就診，以免延誤病情，並由醫師評估藥物不良反應的可能性。
一般而言，若情況輕微者，可先由一般內科、家醫科或小兒科等專科診所處置與評估，然而因為藥物可能引起的不良反應情形多元，除了一般診察之外，若病情需要可能進一步做檢查與檢驗，確認藥物在體內的含量及其影響。但如果仍未改善或持續時間過長，甚至病情惡化時，則建議轉診至醫院進一步診治。
管制用藥需遵醫囑使用 觸法恐人財兩失
最後呼籲民眾，藥物的取得來源及使用不可不慎，而幼童使用鎮靜安眠藥的實際原因尚未明朗，若正當就醫取得的管制藥品遵醫囑使用不須擔心其危害，只需定期追蹤病情即可；但如果是非法使用、濫用藥物，輕則受法律處罰，重則影響健康危及生命。因此在藥物的使用務必諮詢醫師、藥師的指示，以免產生健康的風險。
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