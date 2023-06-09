【減重專輯】產後肥胖怎麼辦？醫師分析肥胖3原因　產後減重可朝3方向計畫

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什麼是產後肥胖？ 哪些原因會造成產後肥胖？「產後肥胖」的定義與一般肥胖標準沒有明確的不同，都是以身體質量指數（BMI）為標準。林峻宏醫師提到，正常BMI應在18.5－24.9，BMI在25－29.9為「過重」，30以上就叫作「肥胖」。
不過，懷孕期間因應胎兒成長、生產的失血，以及母乳產生等，懷孕婦女體內的總水量、脂肪量自然會因此增加。此外，婦女須提供養分孕育胎兒，通常會建議懷孕婦女攝取足夠的營養、熱量，並依照孕前BMI數值增加孕期的體重。
國健署、美國婦產科學會（ACOG）都表示，懷孕前女性BMI＜18（過輕）建議增加12.5－18公斤；BMI＝18.5－24.9（正常）建議增加11.5－16公斤；BMI＝25－29.9（過重）建議增加7－11.5公斤；BMI≧30（肥胖）建議增加5－9公斤。
因此，林峻宏醫師分析，產後肥胖主要有3個原因有關，包含：
- 懷孕前體重：有文獻指出，孕前BMI越高，產後體重回復的比例就越低，產後越不容易回復到原本產前的正常體重
- 懷孕過程飲食、運動、生活習慣：懷孕初期會分泌黃體素，使身體活動力減低、肌肉較放鬆，沒有運動、維持肌肉量就有可能會產後肥胖
- 產後飲食、運動、生活習慣：產後坐月子沒有運動，月子餐或飲食上又採高油高鹽，很有可能會有肥胖問題
產後減重3方向計畫 不須太有心理壓力如果產後媽媽們想要減肥、控制體重，林峻宏醫師建議可以朝以下3個方向進行，包含：
- 母乳哺餵：
- 規則運動：
- 規則均衡飲食、水分補充：
此外，根據文獻顯示，產後3個月內大多數女性都還不一定能夠回到產前的體重，產後3個月到1年的時間才是比較可以慢慢減少體重的時間。而且因為減重造成心理太大的壓力，很有可能會造成產後憂鬱。
林峻宏醫師建議，女性應保持良好心情，不要有太大的壓力，雖然有些網站建議，產後媽媽6週內體重應回復到與孕前增加不超過10%，但有90%的人都無法達到這個條件，如果還是因為肥胖問題感到很困擾，也可以尋求婦產科和新陳代謝科協助，檢查了解是否有需要進一步治療的疾病。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58040
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