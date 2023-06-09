開完白內障還是霧煞煞　「玻璃體黃斑部牽扯症」是真兇

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玻璃體黃斑部牽扯症 造成黃斑部病變眼科張耘嘉醫師指出，玻璃體黃斑部牽扯症是造成黃斑部病變的原因之一。張耘嘉醫師表示，此病症是因為眼睛內玻璃體退化所引起，不完全的後玻璃體分離拉扯黃斑部，導致黃斑部牽扯症產生，進而讓視力下降。
黃斑部是視網膜中非常重要的區域，張耘嘉醫師說，當黃斑部受損時，除了視力變差外，還可能出現中心暗點、視線扭曲變形等症狀；白內障則是因為水晶體混濁，就病人的感受來說都是覺得視線模糊，較不易從病人的臨床表現來區別，而是需要接受完整的眼科精細檢查。
微創手術治療傷口小 早發現治療成效較理想針對此病症，已有微創手術可作為治療手段，張耘嘉醫師說，與傳統手術相比，微創手術後患部僅會剩下3個針孔大小的傷口，手術使用的器械甚至比抽血的針還細；術後的恢復狀況則因人而異，越早發現並接受治療效果越理想，此個案於術後一週回診時視力就進步至0.8，且症狀也有明顯得到改善。
預防玻璃體黃斑部 「阿姆斯勒方格表」自我檢查張耘嘉醫師強調，目前沒預防玻璃體黃斑部牽引症的辦法，但只要及早發現、治療，視力多能有不錯的進步。此外，可以透過輪流遮住左、右眼，觀看阿姆斯勒方格表的方法測試，定期做自我檢查，對於早期發現有很大的幫助。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58087
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