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緯創人才培育多管齊發　鼓勵年輕世代挑戰跨域跨國歷練　

▲為因應變動同時追求成長，緯創人才培育多管齊發，鼓勵年輕世代挑戰跨域跨國歷練。（示意圖／緯創提供）
▲為因應變動同時追求成長，緯創人才培育多管齊發，鼓勵年輕世代挑戰跨域跨國歷練。（示意圖／緯創提供）

記者許家禎／台北報導

為因應變動同時追求成長，緯創資通全年營運方向將聚焦於4項重點，包括提升跨入新市場的速度與規模、持續供應鏈的全球化、將創新融入企業文化、聚焦ESG六大永續發展策略等。因此，人才培育部分，有2023 MPT全球儲備人才計劃及未來之星實習暨獎助學金計劃，希望向跨國人才招手，提前預備潛力人才。另外，也與高師大合作並簽定「2023秋季國際產業碩士專班」，提供越南國際生獎助學金、產業實習與國內外就業機會。

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隨著科技產業趨勢快速進步，加上國際政經的變動，人才需求樣貌也隨之改變，不只造就新興職務產生，也鬆動年輕人才的科系、國籍界線。求職者是否能解決問題、提出跨領域的解方與成果，成為企業選才關鍵，而不同科系與不同國籍人才在跨國企業內更能一展長才。

在人才招募與培育方面，三月緯創協辦國立台灣科技大學越南同學會主辦「2023越南文化節」，與越南同學們交流互動；剛結業的第一屆緯創校園大使計劃，協助同學接軌職場，吸引多位馬籍同學參與；2023 MPT全球儲備人才計劃及未來之星實習暨獎助學金計劃，則向跨國人才招手，提前預備潛力人才。

四月與《換日線》舉辦「Restart：夢想選擇地！未來人才浪潮論壇」，吸引近三百名同學報名參加；更結合臺灣產學策進會的協助與校園力量，與高師大合作並簽定「2023秋季國際產業碩士專班」，提供越南國際生獎助學金、產業實習與國內外就業機會，創造一畢業即就業的機會。

面對多元工作環境、多國同事的交流共創，「成就員工使命」與「創造幸福職場」是緯創永續發展的方向與策略，而自動化與先進綠色工廠，是勢在必行的企業目標。緯創越南一廠在2022年6月榮獲美國綠建築協會（USGBC）頒發LEED v4 建築設計與施工類：新建築（Building Design and Construction: New Construction and Major Renovation）銀級認證，越南二廠也即將在2023年6月完成建置。

緯創積極提升整體競爭力，並持續完善人才培育機制，營造多元共融環境，更鼓勵年輕世代勇於挑戰跨域到跨國的歷練，並在過程中累積專業技術與人脈，再透過親身實踐來掌握自己的優勢，描繪出理想的職涯發展。


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