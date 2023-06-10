我是廣告 請繼續往下閱讀
而家用除毛儀使用的是脈衝光，能量較低，主要是讓毛髮從生長期進入衰退期的狀況，進而逐步減少毛量，一個月大約需進行 4 到 6 次，每個禮拜都要重複使用數次，以達到較好的除毛效果。
家用除毛儀注意皮膚灼傷
吳鎮宇指出，家用除毛儀使用光學原理進行除毛，如果能量調整的不佳，會容易在操作過程使皮膚吸收到額外光能，導致皮膚灼傷，因此有不少機器會搭配降溫技術來避免風險。
另外使用時也需要額外注意，居家除毛儀會根據使用部位，例如手腳、腋下，甚至私密處而有不同的能量模式，特別在私密處因為皮膚顏色較深、較脆弱，更容易導致灼傷，使用上一定要注意儀器是否可以用於私密處操作，否則不建議拿來使用在私密處除毛。
另外如果要用於私密處除毛也務必要先在自己的手腳等其他部位先行練習，避免操作不當而受傷，同時使用時也要求要配戴眼鏡，避免脈衝光直射，特別是在腋下等部位，也應調整角度避免朝眼睛照射。
適合除毛的時機點是冬天
吳鎮宇指出，醫美雷射因破壞力比較高，容易有皮膚乾澀的問題，一般雷射除毛完之後要提醒民眾進行保濕與防曬，因此通常較適合進行雷射除毛的時機是在冬天。
但近期隨著夏天的除毛需求增加也應多注意，若除毛前後為防曬容易使色素更深，無論是雷射還是脈衝光等光學除毛都需要時間慢慢讓毛囊衰退，並不像刮毛與拔毛，可以立即去除，因此可以根據自己的需求選擇適合的除毛方式。
文／謝承恩 圖／巫俊郡
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 家用除毛儀跟醫美雷射差在哪？操作原理及風險一次看