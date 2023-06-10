生活即修行，善待別人也不委屈自己

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▲盛夏的普羅旺斯就是張彩色的畫布
我們來得時間正好趕上瓦倫索爾（Valensole）的年度薰衣草節，這是普羅旺斯最重要的一個活動。我們從盧馬杭（Lourmarin）開車前來，沿途是一望無際的田園景觀，道路兩旁及腰的葡萄園，已經開始結果，晶瑩的綠色小葡萄珠串，吊掛在樹藤間，在陽光照射下顯得鮮豔欲滴。這裡也是橄欖油的產地，一大片的橄欖樹林，銀綠色向上伸展的枝條，在風中搖曳生姿。快到小鎮時，遠遠就可以看到，空曠平原上有妖魅的紫和濃豔的黃，是薰衣草田、向日葵田，與金色麥田層次交疊著，對比著湛藍的天空，強烈的視覺震撼迷惑著感官。若不是空氣中充滿著濃郁的紫魅氣息，簡直就以為自己身在一幅梵谷名畫中，大膽的色彩、熾烈的熱情，我無力招架，只想全心全意投入在此時此刻，怦然心動、心醉神迷！
而進入小城，又是另外一種人山人海的景象。漫天飄揚的彩帶，看不到盡頭的市集，販售的是喧騰熱鬧。有的攤販擺設著精油蒸餾器做為噱頭，有的大方發送試吃薰衣草蜂蜜紅糖糕，還有各式各樣琳琅滿目的薰衣草飾品，如果有興趣，也可以參加親手剝下一粒粒薰衣草的體驗活動。如果這樣還不夠過癮，可以在街邊暢飲一杯薰衣草啤酒，熱騰的人潮、古樸的小城，化就一番濃到化不開的普羅旺斯風情，包你酣暢淋漓。
雖然台灣也有類似的活動，但我覺得不同的是參與的熱情。市集中，最吸引我的是一隊七人樂團，身穿一身白衣白褲，頭戴著白色草帽，賣力地演奏著歡樂的歌曲，吹著長號的演奏者，挺著微胖的肚子，輕快地舞動著肢體，負責帶動氣氛，他一邊吹奏，一邊走跳著示意遊客們加入，許多人一邊喝彩，一邊隨著音樂翩然起舞，還有小朋友騎在爸爸肩上，跟著搖擺拍手，在場的每個人，都在熱切地擁抱著生活。
有人說：生活即是修行，我覺得凡夫俗子的修行，並不是要清心寡欲，而是要用心生活。或許下一刻我們仍然必須武裝起來，繼續和生活搏鬥，但此刻，我們可以好好珍惜，努力創造快樂，讓人生更加美好而精采。我突然覺得，生命的本質或許並不是艱難，人生要不留遺憾，就要善待自己，要懂得感恩，就會善待別人。只要願意，我們可以活力十足地迎接挑戰。
生活中的修行，就是善待別人，也不委屈自己。但是活了半輩子，卻也學到善良並不是充當一個濫好人。有些原則，不管在哪裡，都需要堅持。
午後，趁著市集尚未結束，我們想避開人潮，先行前往進出村莊的接駁巴士站，沒想到有許多人和我們想法一樣，等候公車的隊伍已經綿延了幾百公尺，本來接送來來回回，應該也費不了多少時間，但是，小鎮人員大概平常悠閒慣了，做事非常沒有效率，又剛好遇到有人中暑需要救護，一時讓本該依序到場的巴士完全停擺。眼看著隊伍越排越長，頭上的陽光越來越晒，頂著將近四十度的高溫，大家開始心浮氣躁，連酷愛坐在露天座位晒太陽的法國人，也耐不住曝晒而撐起洋傘。四周怨聲四起，開始有人跑去質問工作人員，老弱婦孺也紛紛找尋陰涼處躲避，我和Andy雖然也揮汗如雨，無奈也只能安慰自己，當作是旅行的插曲。
就在此時，有一對大約四十來歲的男女，女的穿著吊帶洋裝，拎著名牌皮包，口中還叨著一根菸，男的穿著短袖襯衫，粗壯的手臂露有刺青，他們慢慢走到我們身邊，大剌剌地假裝若無其事，直接插隊到我們前面！其實出門在外，尤其是自助旅行，難免會遇到一些特殊狀況，我總是覺得人善則事美，對於一些小問題，都不會太介意，但這對男女，大概看我們是隊伍中唯一的東方面孔，即使強行插隊，可能也只會忍氣吞聲。一開始我愣了一下，沒想到會遇到這種情況，但我立即收起笑臉，嚴肅地請他們到後面排隊！他們大概也沒料到會遇到這種反應，沒說一句話，便悻悻然地離開。
我想，善良不代表懦弱，謙讓也不代表膽怯，沒事不惹事，有事不怕事，一味忍氣吞聲的鴕鳥心態，只會被人隨意擺布。
來到塞南克修道院（Abbaye Notre Dame de Sénanque），據說修士在四周田園種滿薰衣草，是為了養蜂為生，為了避免分心，修道院樸實無華，沒有任何裝飾，在這裡與世隔絕，連電話都收不到訊號，沒有網路，我們只能靠著路標找路，一大片的薰衣草更襯托著修道院有如世外桃源般的靜謐，我不知道是否真要如此絕決，才能找到心靈的平靜。
望著有如明信片般的景色，我不禁想修行重在修心，能夠時時觀照自我、覺察內心，感受到自己的情緒，卻不會被情緒綁架，能夠冷靜自持，也能夠放膽生活，真心善待別人，也不委屈自己，這是一輩子都該修煉的功課。
本文摘選自《那些旅行教我的事：用一趟旅行重啟生活的初心，我們終將在路上，和理想的自己相遇》，采實文化出版
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58151
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