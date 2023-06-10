我是廣告 請繼續往下閱讀
如果因為持續性的細菌感染或其他原因引起過敏，如發炎反應，造成鼻腔和鼻竇的黏膜發炎及鼻竇口阻塞，就會產生鼻竇炎。若是讓身體長期處於慢性發炎，甚至可能造成鼻息肉的增生或影響到下呼吸道，如胸腔、肺部的健康。
一張表搞懂感冒、過敏、鼻竇炎
戴志展指出，鼻竇炎的臨床症狀多樣且缺乏特異性，大部分症狀跟感冒、過敏性鼻炎類似，很容易被混淆，如果未能正確辨別及早診斷，只有拖延治療預後將大受影響。
他解釋，不同於感冒無色黏稠鼻涕，或是過敏性鼻炎的清澈水狀鼻涕，典型的鼻竇炎會出現黃綠色濃稠鼻涕，且伴隨黃鼻涕倒流、咳嗽、或兩頰或前額脹痛等症狀。
另外一般感冒大多會在 2 週內就能痊癒，但鼻竇炎的黃膿鼻涕常常是超過 2 週以上，若是症狀持續 3 個月以上，恐會造成「慢性鼻竇炎」，使得治療變得更加困難，提醒民眾如有症狀，應盡快尋求耳鼻喉科檢查與治療。
鼻竇炎的分類
戴志展提到，不是所有鼻竇炎都一樣，會依據時間長短、病理特徵等分類。
依據持續時間長短分類：
- 急性鼻竇炎：1 個月內痊癒
- 亞急性鼻竇炎：病程 1〜3 個月
- 慢性鼻竇炎：症狀持續 3 個月以上，甚至 1 年復發多次。
- 急性細菌性鼻竇炎
- 黴菌性鼻竇炎
- 慢性鼻竇炎不合併鼻息肉
- 慢性鼻竇炎合併鼻息肉
鼻竇炎的治療
戴志展提到，感染所致的急性鼻竇炎，只要及時診斷、正確治療，適當的使用抗生素，都能很好的痊癒，避免發展成慢性鼻竇炎。一旦發展成慢性鼻竇炎，輕症用類固醇噴劑，重症則需要口服類固醇，甚至需要進行內視鏡鼻竇手術。
他說：「手術治療的目的是移除阻塞鼻竇的異生組織或鼻息肉，擴大鼻竇開口，提供鼻腔及鼻竇足夠的通緝與引流。不過仍有慢性鼻竇炎病友術後仍反覆發作，除了影響生活品質，還可能需要再次手術，相當麻煩」。
提醒民眾，輕忽慢性鼻竇炎可能造成嚴重併發症，如眼眶併發症，包括蜂窩性組織炎、膿腫等；顱內併發症，包含海綿竇血栓、腦膜炎、腦膿瘍等。甚至會加重肺部疾病的共病，像是合併慢性鼻竇炎的氣喘患者，疾病控制相對較差。
因此戴志展呼籲，時常有流鼻涕、鼻塞、咳嗽、喉嚨痛、口臭、牙疼、頭痛、前額疼痛、疲倦、喪失嗅覺等症狀應提高警覺，盡快諮詢耳鼻喉科醫師，才能及早正確診斷與精準治療，保有較佳的預後。
諮詢專家：中國醫藥大學附設醫院耳鼻喉部鼻科主任 戴志展
文 / 黃慧玫、圖 / 黃懷賢
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 流鼻水是感冒、過敏，還是鼻竇炎？一張表搞懂 3 者差異不再傻傻分不清