減少舟車勞頓！照顧桃園沿海地區民眾健康　新國民醫院加入巡迴醫療

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應用現代資訊技術 照料沿海地區醫療由於我國人口老化速度快，臺北醫學大學新國民醫院今(112)年接受桃園市政府衛生局補助辦理「桃園市-新屋及大園區沿海地區醫療網路服務計畫」，提供新屋、大園高齡長者行動門診(巡迴醫療服務)、腸篩衛教、遠距會診、健康講座、居家醫療訪視以及預立醫療照護諮商等服務。
巡迴醫療服務 定時駐點顧民眾健康臺北醫學大學新國民醫院將於每周二上午9時至10時在新屋區九斗里(九斗社區發展協會)和10時30分至11時30分於埔頂里(埔頂里里辦公室)，以及每周三上午9時至10時在新屋區北港里(北港市民活動中心)和10時30分至11時30分於和平里(和平市民活動中心)提供「巡迴醫療」的服務，由專精於骨科疾病(板機指、肌腱炎、退化性關節炎)陳加憲主任、許庭碩醫師、吳俊穎醫師、復健治療科李育豪醫師、中老年慢性疾病專長之家庭醫學科林金龍醫師為鄉親服務。
行動視訊門診、遠距會診 減少舟車勞頓其次，為減少沿海地區民眾就醫時舟車勞頓之不便，也提供行動視訊門診的診療，民眾可以在行動門診使用健保卡就醫；另也有提供血壓與血糖量測、健康諮詢、健康講座及藥師送藥服務等服務，使沿海地區的民眾在社區就能享受醫學中心等級的醫療專業和服務品質。
再則，為提供高齡長者更多醫療需求，更在新屋區、大園區提供「遠距會診」的服務，於每週三上午11時至12時，骨科、心臟內科、腎臟科、泌尿科、胃腸肝膽科、皮膚科與復健科等專科會診服務，故若有需求可向大園區、新屋區衛生所提出。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58165
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