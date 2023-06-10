麋先生演唱會門票3分鐘秒殺！他親下場買票 手速太慢沒搶到
金曲樂團麋先生MIXER成軍10年，7月8日將在台北流行音樂中心開唱，「十年之後・浪漫之前」演唱會門票於今（10）日中午12點啟售，僅花3分鐘5000張門票立刻完售，麋先生感激地說：「去年高流秒殺後，這次北流也感謝歌迷朋友的支持，代表越來越多人認識麋先生的音樂，喜歡麋先生的音樂，讓我們接下來每一步都更有信心和勇敢，可以做更大的夢！」其中團員喆安自己也下場幫朋友買票，卻因為手速慢沒搶到。
記者吳雨婕/綜合報導
演唱會門票開賣當下，喆安抱著家裡的貓，守在網站前，還親自下場搶票，「因為朋友很熱血想買票支持，所以我也加入搶票的行列！」他透露這是第一次搶自己演唱會的票，事前還認真研究了如何買票，「結果我自己手速太慢，沒有幫朋友買到票！」逸凡則守在手機前：「說不緊張是騙人的，不過告訴自己要平常心，因為上次高流售票時我正完賽馬拉松，這次北流秒殺，我決定再下訂一場馬拉松比賽，順便把體力養起來！」
麋先生最近當起空中飛人，上周站上北京鳥巢為師兄五月天演唱會開場演出，聖皓被現場數萬人合唱的能量大大感動和鼓勵，「如果有一天我們的歌也被這樣合唱著，全場為了同一首歌充滿共鳴，我覺得這是一件很棒的事情！」以諾則說：「一上台看到全場10萬人，立刻感受到人群的壓力，腎上腺素激發，真的是很棒的回憶！最近在許多大場面上演出，可以說是為接下來我們的演唱會暖身，讓自己演出時更容易調適心態，相信一定會很順利！」
此外，麋先生也馬不停蹄地準備演唱會和籌備新專輯，這回專場演唱會迅速秒殺，聖皓也透露下半年計畫：「北流、高流都順利完售，接下來麋先生能更心無旁騖完成新專輯，當然到時候的巡迴演唱會一定會到更大、更多不同的地方唱歌給大家聽！」麋先生開賣前夕，也在IG上直播接受歌迷點歌，一連唱了20首歌曲讓粉絲超滿足，直誇他們寵粉第一名，更想到演唱會上親自面對面感受麋先生硬底子的演出實力。