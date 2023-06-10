夏季易疲勞睡不飽？「冷氣病」隱藏真兇被揪出 中醫教4招秒解
隨著時序進入夏季，常常感到疲勞睡不飽？明悅中醫診所朱益智醫師提醒，若是長時間待在冷氣房，恐怕會在不知不覺中患上「冷氣病」常見症狀包括易疲勞睡不飽、頭痛、肩頸僵硬、水腫、腹瀉想吐，又可稱之為「陰中暑」，建議想要緩解症狀，平常避免待在冷氣出風口、冷氣設置為26至28度、定期排濕排汗、提高身體循環，並且可搭配食療養生茶，讓夏季消暑同時，保持健康精氣神！
記者鍾怡婷/綜合報導
朱益智中醫師指出，風為百病之長，若是身體精氣神本身較虛弱的民眾，當風濕、風寒等不平衡的能量進到身體，由於無法適應環境變化，就會導致不舒服的症狀出現。尤其夏季流汗是將身體暑熱之氣排出的過程，若是一直待在冷氣房中，恐無法將濕氣、暑氣排出，或者是流汗後毛孔尚未收縮，就立刻進出冷氣房，讓冷空氣進入呼吸道、體內，都會容易患上冷氣病、陰中暑。
冷氣病可謂是文明病的一種，常見症狀包括睡不飽疲勞感、骨頭痠痛、肩頸不適、水腫、自律神經失調、上吐下瀉、夏季型感冒等，建議透過日常四招避免冷氣病找上門，（一）避免長時間待在冷氣出風口（二）冷氣溫度別調太低，建議設置在26至28度（三）整天待在辦公室吹冷氣回家後，可以喝熱湯、薑湯，將體內的熱能、代謝廢物透過流汗排出，且也有助於睡眠品質增加（四）週末休假時離開冷氣房，進行戶外運動、多喝水，提高身體代謝循環。
除此之外，平常也可以透過簡單的中藥茶顧脾胃去暑濕，建議用熱水沖泡霍香、香蘆（各3錢）、厚朴、白扁豆（各2錢）、生薑（2錢）、黃連（5分），再加甘草（2錢），此款食療中藥茶使用平篇涼的藥材，可以緩解冷氣造成的陰中暑（冷氣病）。