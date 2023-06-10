板橋幼兒園教師涉餵毒案延燒　新北市府宣布成立專案辦公室

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針對昨晚家長說明會內容，張明文表示，6月8跟9日晚間都有提供家長一對一專業諮詢服務，市長也在昨天出席會議，跟家長面對面的座談，希望能夠了解家長現階段需要的協助，市府會全力做最大的努力，協助每一個家庭。
張明文說到，家長最關心的三點包含「後續健康醫療」，要讓學童得到更充分的照顧；第二「就學安置」，指出6月8日教育局宣布廢止幼兒園設立許可，對每個家庭造成非常大的衝擊，後續要幫每個家庭提供最好的協助，說明這也是昨天座談會中家長所提最多的意見，最後則是「法律諮詢」問題。
張明文進一步指出，配合家長的需求，原由承辦人一對一協助家長，因為考量服務要做更好，宣布今日成立專案辦公室，市長也裁示跨局處盡全力協助每一個家庭，由教育局候用校長一對一來提供窗口，提供健康醫療就學安置跟法律諮詢提供協助，辦公室就設在莒光國小並提供專線電話，衛生局也會有諮詢醫院，後續相關諮詢服務跟稽察也會持續辦理，確保幼兒園安全。
對於昨晚家長提到希望做毛髮採驗部分，劉和然補充說到，跟家長承諾會把這問題跟檢察官討論，因為這是偵辦權，國內能做毛髮檢測的場所也不多，也不是一般醫院就能做，會跟檢察官溝通，希望檢察官把家長期待列入偵辦作法之一。
對於記者提問，侯友宜是否會出席之後的記者會或下周二新北市議會民進黨團提出的專案報告？對此，劉和然表示，昨天座談會有一半家長沒有出席，所以會再加辦，市長前一場也說到平常都有跟記者做好提問受訪，會再向市長報告，目前現階段記者會由他擔任主持，市長會直接面對家長，了解他們需求；至於議會的專案報告，劉則說因民進黨團要求的是教育局跟衛生局長來做專案報告，尊重議會的決定跟裁決。