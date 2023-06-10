為何國人罹患大腸癌機率居高不下？　醫揭「危險因子」：維生素D不足也中

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右側腸癌常見腹脹痛、貧血 左側以大便習慣改變為主臺北市立聯合醫院忠孝院區消化內科主任蕭奕宗指出，大腸為ㄇ字型，大腸直腸癌依發生位置可略分為右側大腸癌（升結腸、盲腸）、左側大腸癌（降結腸、乙狀結腸）、直腸癌，症狀有些許不同。右側大腸癌以腹脹、腹痛、貧血最常見；左側大腸癌則以大便習慣改變、細便、血便為主，因阻塞關係會有腹痛表現。直腸離肛門近，最常見的症狀是出血、排便改變等，一般人容易誤認為痔瘡，因而延誤就醫。
久坐不動、少曬太陽 罹癌風險高為什麼國人罹患大腸癌機率居高不下？有幾項危險因子要注意，包括有大腸癌或大腸瘜肉家族史、肥胖、抽菸。飲食方面，應避免油炸燒烤的烹調習慣，並減少紅肉與加工肉品的攝取，可多補充蔬果以及膳食纖維，刺激腸胃蠕動。
要注意的是，「久坐不動」也是致癌危險因子。根據研究顯示，每天增加2小時坐著的時間，會讓大腸癌風險增加8％、肺癌增加6％、子宮內膜癌增加10％。
此外，長時間待在室內，會減少曬太陽的頻率，人體中合成的維生素D就會缺乏，而維生素D已被證實可保護腸道、降低腸炎或腸癌發生的機率，建議上班族要抽空起身動一動，午休到戶外曬曬太陽，補充維生素D。
瘜肉最好切除 逾40歲定期糞便潛血篩檢大腸直腸癌幾乎都是從瘜肉演變而來，如果發現瘜肉該不該切除？蕭主任說，瘜肉分為增生性、發炎性及腺瘤性，其中腺瘤性瘜肉最有可能癌變，若發現超過1公分的瘜肉，建議都要切除，尤其年紀愈大，腺瘤性瘜肉的機率愈高。
此外，建議40歲以上每年就要做糞便潛血篩檢，目前政府補助方式為50至74歲每2年免費一次糞便潛血檢查。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58090
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