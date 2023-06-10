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王先生提到，醫師說整個鼻腔，還有 4 對鼻竇（額竇、蝶竇、篩竇、上颌竇），全部都被塞滿了，是臨床評估最嚴重的一種「慢性鼻竇炎合併鼻息肉」。在顧及工作與生活品質的情況下，聽從醫師建議接受手術治療，忍受皮肉疼痛、止血棉塞住鼻子 1 個月的痛苦，才逐漸恢復正常呼吸與嗅覺。
好景不長，在手術後 1 年，王先生的慢性鼻竇炎合併鼻息肉復發，再次出現嗅覺喪失，且進一步檢查評估為第二型發炎反應體質。不希望相同部位老是復發、動手術的他，在醫師建議下接受生物製劑治療，鼻息肉慢慢縮小，嗅覺開始恢復。目前他仍定期接受生物製劑治療，病況獲得穩定控制。
鼻竇炎治療方法與困境
台大醫院耳鼻喉部鼻科主任葉德輝表示，鼻竇炎是因為感染或體質等因素引起發炎反應，造成鼻腔及鼻竇黏膜發炎、鼻竇口阻塞。估計台灣約有 15〜20%、超過 300 萬人罹患慢性鼻竇炎，而慢性鼻竇炎合併鼻息肉是其中的「困難治療類型」。
患有慢性鼻竇炎合併鼻息肉者，不只會出現鼻塞、鼻涕倒流，嚴重時甚至嗅覺退化、完全喪失。文獻指出，病友因鼻塞引起的睡眠障礙風險高 2 倍以上，嗅覺完全喪失者有較高的憂鬱、焦慮以及恐懼症風險，連帶工作生產力也受影響。另外，還可能併發眼眶蜂窩組織炎、腦膜炎、腦膿瘍等嚴重併發症。
中國醫藥大學附設醫院耳鼻喉部鼻科主任戴志展指出，臨床治療慢性鼻竇炎以鼻竇內視鏡手術治療與類固醇藥物為主，其中手術的目的是移除阻塞鼻竇之異生組織或鼻息肉，擴大鼻竇開口，提供鼻腔及鼻竇足夠的通氣與引流。
什麼是第二型發炎反應
葉德輝提到，一份追蹤長達 10 年的報告，該研究針對健保資料庫中逾 6 萬名接受內視鏡鼻竇炎手術的患者進行分析，發現將近 15％慢性鼻竇炎患者在 6 年內 2 度接受手術。箇中原因除術後追蹤不足、自我照護不佳與持續抽菸，也與第二型發炎反應為主的慢性鼻竇炎密切相關。
他進一步說明，國外有研究顯示，8 成慢性鼻竇炎合併鼻息肉病友屬於第二型發炎反應的體質，術後半年復發比率高達 3 成 5。「顯示病友需要一個類固醇和手術之外的有效治療選項，但要先了解自己是否為第二型發炎反應體質」！
葉德輝表示，慢性鼻竇炎合併鼻息肉的發炎反應分為 2 型，因為人體免疫系統主要是靠 2 種免疫細胞維持平衡：Th1 細胞主要負責對抗外來的細菌和病毒，Th2 則是對寄生蟲或過敏原產生免疫反應。
他進一步解釋，假使 Th2 活性太高，會將原本無害的物質誤判具威脅性，進而釋出組織胺導致身體出現紅腫、發炎等過敏反應，這就是「第二型發炎反應」。
慢性鼻竇炎合併鼻息肉病友如何知道自己是否為第二型發炎反應體質呢？葉德輝指出，只要透過抽血檢查或息肉切片化驗，符合 3 項指標中的一項，即屬於第二型發炎反應體質。
- 組織嗜酸性球≧10/hpf
- 血液嗜酸性球 ≧250/μL
- IgE 總量≧100 IU/mL
難治型鼻竇炎治療利器
這群病友常受反覆復發與手術之苦，葉德輝說到，可考慮搭配生物製劑治療，精準鎖定引發第二型發炎反應的驅動因子，抑制其訊息傳遞，阻斷發炎反應，幫助患者恢復嗅覺，並減少復發、反覆手術及使用口服類固醇機率。
台灣鼻科醫學會治療指引共識建議，雙側慢性鼻竇炎合併鼻息肉的成人病友，若曾手術過、雙側鼻息肉評分≧4 分，於下列 5 項條件中符合 3 項以上者，即適用生物製劑治療。
- 第二型發炎反應體質：組織嗜酸性球≧10/hpf、血液嗜酸性球≧250/μL、IgE 總量≧100 IU/mL
- 需使用 SCS 全身性皮質類固醇或有 SCS 全身性皮質類固醇禁忌症：SCS 治療 1 年≧2 次療程
- 顯著影響生活品質：鼻及鼻竇疾病 (SNOT-22) 評分≧40 分 (總分 110 分)
- 嗅覺明顯喪失：嗅覺評估為「嗅覺減退」過更嚴重 (分數依不同的評估標準而定)
- 有氣喘 /NERD 非類固醇抗發炎藥物引起之呼吸道疾病惡化共病：需要常規使用吸入性類固醇之氣喘
諮詢專家：台大醫院耳鼻喉部鼻科主任 葉德輝、中國醫藥大學附設醫院耳鼻喉部鼻科主任 戴志展
文 / 黃慧玫、圖 / 黃懷賢
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 反覆鼻竇炎治不好，連手術都沒用！鼻科專家建議，用「這」藥物減少復發與反覆手術