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索馬利亞首都飯店遇襲　激烈駁火16死10傷

▲索馬利亞警方指出，伊斯蘭主義好戰分子青年黨包圍首都摩加迪休一家海濱飯店，經激烈駁火，7名攻擊者遭悉數擊斃，期間造成6位平民遇害、10人受傷，3名安全部隊成員殉職。（圖／美聯社／達志影像）
▲索馬利亞警方指出，伊斯蘭主義好戰分子青年黨包圍首都摩加迪休一家海濱飯店，經激烈駁火，7名攻擊者遭悉數擊斃，期間造成6位平民遇害、10人受傷，3名安全部隊成員殉職。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

（中央社摩加迪休10日綜合外電報導）索馬利亞警方指出，伊斯蘭主義好戰分子青年黨包圍首都摩加迪休一家海濱飯店，經激烈駁火，7名攻擊者遭悉數擊斃，期間造成6位平民遇害、10人受傷，3名安全部隊成員殉職。

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法新社報導，與蓋達組織（Al-Qaeda）掛鉤的青年黨（Al-Shabaab）聖戰士已對獲國際支持的聯邦政府發動叛亂長達15年，經常鎖定往往會有索馬利亞上流人士或外國官員入住的飯店作為攻擊目標。

索馬利亞警察部隊（Somali Police Force）在聲明中指出：「6位平民在攻擊中犧牲…另有10人受傷。安全部隊3名英勇成員在營救行動期間殉職。」

當地時間昨天晚間不到8時，7名攻擊者闖入摩加迪休利多海灘（Lido Beach）熱門的珍珠海灘酒店（Pearl Beach hotel）發動這起襲擊。青年黨已宣稱犯案。

警方指出，安全部隊與好戰分子激烈交火，將7名攻擊者悉數擊斃，事件於今天凌晨2時許落幕。

警方聲明表示：「安全部隊設法營救了84人，當中包括婦女、孩童和年長者。」

目擊者指出，聽到珍珠海灘酒店內傳出槍聲和爆炸聲響。

目擊者阿里（Abdirahim Ali）告訴法新社：「酒店前方發生劇烈爆炸的時候，我距離餐廳很近。我設法逃開，但是後來發生激烈駁火，安全部隊隨即趕到。」

當時在酒店餐廳裡的努爾（Yaasin Nur）指出，最近整修過的餐廳當時客滿，「我好擔心，有好幾個同事在那裡頭，其中兩人沒有接手機」。

法新社記者看到酒店附近停放多輛救護車。

索馬利亞正致力擺脫數十年衝突和天災帶來的衝擊，這起攻擊事件凸顯出這個非洲之角（Horn of Africa）國家普遍存在的安全問題。

被非洲聯盟（African Union）部隊逐出索馬利亞主要城鎮的青年黨仍然掌控大片鄉間地帶，並且繼續針對安全部隊和平民目標展開攻擊，就連首都也難以倖免。（譯者：何宏儒/核稿：戴雅真）1120610

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