索馬利亞首都飯店遇襲　激烈駁火16死10傷

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索馬利亞警察部隊（Somali Police Force）在聲明中指出：「6位平民在攻擊中犧牲…另有10人受傷。安全部隊3名英勇成員在營救行動期間殉職。」
當地時間昨天晚間不到8時，7名攻擊者闖入摩加迪休利多海灘（Lido Beach）熱門的珍珠海灘酒店（Pearl Beach hotel）發動這起襲擊。青年黨已宣稱犯案。
警方指出，安全部隊與好戰分子激烈交火，將7名攻擊者悉數擊斃，事件於今天凌晨2時許落幕。
警方聲明表示：「安全部隊設法營救了84人，當中包括婦女、孩童和年長者。」
目擊者指出，聽到珍珠海灘酒店內傳出槍聲和爆炸聲響。
目擊者阿里（Abdirahim Ali）告訴法新社：「酒店前方發生劇烈爆炸的時候，我距離餐廳很近。我設法逃開，但是後來發生激烈駁火，安全部隊隨即趕到。」
當時在酒店餐廳裡的努爾（Yaasin Nur）指出，最近整修過的餐廳當時客滿，「我好擔心，有好幾個同事在那裡頭，其中兩人沒有接手機」。
法新社記者看到酒店附近停放多輛救護車。
索馬利亞正致力擺脫數十年衝突和天災帶來的衝擊，這起攻擊事件凸顯出這個非洲之角（Horn of Africa）國家普遍存在的安全問題。
被非洲聯盟（African Union）部隊逐出索馬利亞主要城鎮的青年黨仍然掌控大片鄉間地帶，並且繼續針對安全部隊和平民目標展開攻擊，就連首都也難以倖免。（譯者：何宏儒/核稿：戴雅真）1120610