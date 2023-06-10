胸悶心悸頻繁確診「陣發性心室上頻脈」　電燒術擺脫心律不整

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心律不整藥物治療 效果不佳考慮電燒術恩主公醫院心臟內科李修銓醫師指出，陣發性心室上頻脈屬於心律不整，指在心房附近的區域比正常人多了一條迴路，導致心臟電氣傳導時產生了迴圈，當電流形成迴圈時，放電的頻率就會增加，使得心跳可能高達每分鐘150下，因此造成林先生心悸、不舒服等症狀。
當病人確診為心律不整後，首先會藉由藥物治療。李修銓醫師表示，當藥物治療效果不好、無法接受藥物副作用，或者是像林先生這樣發作時症狀很嚴重、不能在工作的時候突然發作，電燒也可以是病人的首選，以陣發性心室上頻脈來說，成功電燒不再復發的機率有90%。
術中3D定位更精準 降低所受輻射量電燒手術是在病人鼠蹊部透過筆尖大小的開口，將導管從血管延伸到心臟，把多餘的迴路燒掉，讓心悸不再發作。李修銓醫師說明，許多人看到電燒心臟會感到怕怕的，但其實電燒的溫度會控制在60℃ 以下，造成組織受傷範圍大概只有10mm，對整個心臟肌功能幾乎沒有影響。但手術中會放數根導管道心臟區收集心臟的電生理訊號，傳統上必須靠X光來定位導管的位置，隨著科技進步，目前可以透過3D定位工具輔助醫師進行手術，將導管蒐集到的電生理訊號重建成立體3D圖像，手術進行不只更精準、安全，也減少了術中的輻射量。
李修銓醫師提醒，若有一陣一陣發作的心悸，覺得心跳很快，心跳不規律，或伴隨胸悶頭暈或者是喘，建議盡早就醫，醫師會進一步向您詢問發作的頻率、可能的誘發因子，若是能記錄症狀發作時的心跳速率，或血壓的變化，對於醫師安排檢查及診斷為何種心律不整，有很大的幫助。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58094
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