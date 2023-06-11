PLG／富邦主場丟水瓶球迷找到了！原來是台哥大總經理林之晨

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富邦球團聲明，「針對本場賽事，觀眾席丟擲物品入場一事，臺北富邦勇士球團表示此球迷行為已影響球賽進行且恐會造成場上球員安全之疑慮，因此決定懲處下一賽季不得進入勇士主場觀賽。球團強烈譴責此行為，且未來將加強控管場內賽事保安問題。」
記者再度詢問是否針對林之晨總經理有內部處分，富邦球團並無正面回應，只回答：「他與另外兩位球迷的處分一致，禁賽一季，含總冠軍賽G6。」
賽後林之晨也在個人臉書發文：「對於今天在和平籃球場上，沒有控制好情緒，而做出不合宜的行為、錯誤的示範，在此鄭重向聯盟、球團及所有球迷朋友，致上最深的歉意。事發後，已經第一時間聯繫聯盟與球團，對於造成的困擾，向聯盟與球團表達最深的歉意，接下來也將尊重聯盟與球團所有處置，更會深自檢討。雖然將有一段時間不能進場為富邦勇士加油，但個人仍將持續以各種形式支持台灣籃球，祝福接下來的球賽順利，台灣職籃加油。」
富邦球團不但今年舉辦台哥大主題日，「台灣大哥大 勇士中學 悍你同樂」主題週，對於體壇貢獻不遺餘力，林之晨是運動員出身，也表示會深自檢討，而這次總冠軍賽，先是富邦勇士中鋒曾祥鈞被球迷指控疑似「意淫」啦啦隊檸檬，又發生球迷丟擲水瓶入場，恐怕將嚴重傷害球團與企業形象。