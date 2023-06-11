稱謝龍介「沒選上的議員」 侯友宜澄清是好兄弟：別把玩笑話當真
國民黨2024總統參選人侯友宜日前造訪台南出席座談活動，在唱名到場人士環節，當侯友宜介紹曾選台南市長失利的前議員謝龍介時，他脫口「這個是沒選上的謝龍介市議員」，引發討論。事後，謝龍介姪子謝克洋在臉書發文反諷，「那就看2024誰是沒選上的那位」。對此，侯友宜今（11）日受訪澄清，他與謝龍介是好兄弟常開玩笑，並呼籲別把玩笑話當真。
記者翁子竣／台北報導
侯友宜日前在謝龍介、台南市議員方一峰、立委參選人陳昆和，及七股區里長聯誼會長陳中正、三股里長黃仙立等多名里長及在地農漁民陪同下，前往七股關心大面積種電。然而，當在座談會上，侯友宜要一一唱名參與人員時，他卻脫口稱「這個是沒選上的謝龍介市議員」。
此言一出，謝龍介姪子謝克洋則在臉書發文諷刺，這應該就是所謂的「侯式幽默」吧，「那就看2024誰是沒選上的那位」。侯友宜今受訪被問及，是否有失言的問題？他回應，謝龍介是他好兄弟，兩人常常開玩笑，私底下及有時在公共場合會開玩笑，是互相求進步相挺，「所以不要把玩笑話當成真的。」
至於有民調顯示，侯友宜支持度落後民進黨總統參選人賴清德、民眾黨總統參選人柯文哲僅排名第三，外傳引發基層焦慮。侯友宜則強調，面對所有挑戰，他堅定自己步伐向前走，相信只要努力堅定就會贏，大家放心。