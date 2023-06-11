內幕：搶先藍綠訪日　柯文哲專訪收視率飆漲　釣魚台論述影響不大

我是廣告 請繼續往下閱讀
許甫說，後續則因為翻譯的問題開始有了一些誤會，再加上因為只有日文版本，而台灣的媒體或讀者只能用漢字去湊出原意，後來才衍生出一系列的爭議。
至於後續要怎麼處理衍生出的政治效應?許甫說，其實有跟柯文哲討論過這個問題，也有討論是否要更強調中華民國的主權；但柯文哲則是認為，不用這麼刻意去強調，本來就是以民生優先，釣魚台爭議牽涉到中國與日本，本來就不是短時間內能解決。另外柯也認為，前後說法要一致，不輕易改變，所以隔天受訪的說法還是一樣。
至於釣魚台主權爭議是否會影響到民眾黨?有民眾黨人士表示，有很多類似的議題，台灣一般的政治人物會去斟酌哪些會加分、減分，變得小心翼翼的；但對柯文哲來講，他的風格一直是如此，雖然可能變成被攻擊的對象，但另一方面這也是負責的態度，對這方面並不擔心。
另外，有黨內人士表示，柯文哲此次訪日，也得到日本媒體相當的重視，除了NHK來專訪柯文哲之外，另外還有產經新聞在出訪前就先專訪、到了當地還有朝日新聞的支局長專門從香港飛到日本訪柯，隔天再搭班機回香港。
而NHK甚至還說，柯文哲的專訪播出的收視率也很好，一般同一時段的節目大概是500萬戶，好一點700萬戶，但柯文哲的專訪則衝到800萬戶，「這代表日本真的很關心台灣、很關心台灣的總統大選、關心第一個訪日的候選人」。該黨內人士表示，柯文哲是第一個訪日的總統候選人，風格也與藍綠兩黨不同，「在媒體關注上，一點都不輸之前訪星的侯友宜」。