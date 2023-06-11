夏天也會「心肌梗塞」！氣溫＞30℃每升1℃死亡風險增3%　醫師分析原因

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冬季是心肌梗塞好發季 夏季患者亦隨溫度增加「急性冠心症」指的是急性心肌梗塞或缺氧，通常是供應心臟養分的冠狀動脈，因為年齡、高血壓、糖尿病、高血脂、抽菸等原因逐漸退化，產生斑塊堆積在血管內皮中造成阻塞，進而造成心肌的缺氧和胸悶胸痛的症狀，甚至可能會有休克或猝死的情形。
一般而言，冬季氣溫度驟降，容易造成血管收縮甚至是痙攣，這時原本狹窄的血管會變得更嚴重而引發急性症狀，因此，社會大眾普遍都覺得心肌梗塞大多發生在天氣冷的時候。
蘇彥伯醫師指出，根據國內外的流行病學研究，確實冬季是心肌梗塞好發的季節，但是在另一方面，當夏季氣溫特別高的時候，因為急性冠心症而至急診的人數一樣是隨著溫度的上升而變多。
高溫血液黏滯、體液減少 心血管疾病風險提升在夏季氣溫超過30℃時，發生急性冠心症的風險會漸漸升高。蘇彥伯醫師提到，當溫度超過31.5℃，風險會增加接近3成；每上升1℃，整體的死亡風險會增加3%，如果病人同時伴隨高齡或糖尿病，更會提升高溫引發冠心病而死亡的風險。
不過，為什麼高溫會造成心血管疾病的風險上升呢？蘇彥伯醫師表示，學理上來說，溫度上升會導致血液的黏滯性增加、膽固醇上升、血管內皮受損，進而增加血栓形成的機會。
此外，高溫會造成的體液減少，蘇彥伯醫師提到，這更會加重上述的現象，過度的脫水在某些病人身上，甚至會發生低血容休克、或是因電解質不平衡而發生致命性的心律不整。
值得一提的是，不只是高溫，相當多的研究也發現處在忽冷忽熱過高的溫差（大於8.5℃），或是缺乏空調而持續燜熱的室內環境下，都一樣會增加急性冠心症發生的風險。
蘇彥伯醫師提醒，目前台灣的天氣常常趨於極端化的型態，氣象播報不時有破紀錄的高溫或是日夜溫差變化劇烈的情形，有心血管疾病的朋友不可不慎加注意。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58154
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