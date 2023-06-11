勇士丟水瓶VVIP球迷！林之晨爸媽都是名醫 41歲出任台哥大總經理
PLG富邦勇士昨（10）日和新北國王進行總冠軍賽第4戰，賽中出現爭議判決時爆發球迷丟水瓶的脫序事件，還差點就砸到球員，而其中坐在第一排的丟水瓶「VVIP球迷」，事後被認出正是富邦集團子公司台灣大哥大總經理林之晨，遭球團處「下季禁止進入和平籃球館觀賽」。對此，林之晨當晚深夜在臉書認了丟水瓶，「深自檢討」。
記者徐銘穗/綜合報導
今年45歲的林之晨育有2子，爸媽都是名醫，爸爸林芳郁曾任衛生署長，是國內知名心臟外科權威，2019年獲頒台灣大學傑出校友，無論在醫界或政壇都以耿直敢言著稱，因而被同儕譽為「聖人君子」；媽媽林靜芸，是台灣第一位外科女醫師，早年獲頒十大傑出女青年，後以精湛醫術，擁有「整形教母」美譽。
林之晨沒走上爸媽從醫之路，大學念台大化工輔修經濟系，在紐約大學 (NYU) Stern商學院取得MBA學位，曾獲選為第55屆中華民國十大傑出青年，2009年從美國返台創辦AppWorks（之初加速器）協助投身數位、網路與電商產業的工作者創業，至2022年下半年，已協助1522位創業者，年產值152億美元，是台灣新創界代表人物。
2019年4月，台灣電信業者經歷「499之亂」後，當時41歲的林之晨被富邦集團暨台哥大董事長蔡明忠欽點，接替屆齡退休的鄭俊卿擔任台哥大總經理一職，成為電信業最年輕的總經理。
愚人節上任，前一天林之晨就大玩網路行銷，以地表最強新人Jamie（林之晨）VS.宇宙最強Boss大董（蔡明忠）」影片搞KUSO，有別於以往電信業的嚴謹印象，凸顯出他的創新風格。
林之晨就任前就喊出，接任台灣大總座之後，將結合台灣大、AppWorks，建立一個市值1000億美元的科技集團的目標，他受訪時說「是我開給他（蔡明忠）的，他還說你要不要不要這麼狂，喊少一點，我說不行，一定要喊到1000億（美元）。」
推動多年的台灣大哥大與亞太電信合併案，可望在今年第4季之前完成合併，在國家通訊傳播委員會（NCC）年初有條件通過「台灣大哥大併台灣之星」合併案前，林之晨也多次因頻寬超標風波槓上NCC，當時被視為他任內最大挑戰，未料這次沒能克制好脾氣，在富邦主場上丟水瓶，讓自己形象受損。