別再信十禿九富！醫揭「雄性禿」真相　女生也會禿！護髮4招公開

我是廣告 請繼續往下閱讀
周宛儀醫師指出在皮膚科門診雄性禿患者不只是男性，女性也會有落髮的危機，在40歲前出現男性雄性禿的比例大概10-20%，但70歲後以後的大概一半以上都有雄性禿的困擾（40-60%），而女性雄性禿在女性的比例大概有11.8%。雄性素（睪固酮）會讓毛髮變細，變細後的毛髮會更容易掉落。但雄性素在女性雄性禿中只有約1/3的女性雄性素指數異常。雌激素在毛髮生長中也扮演著重要的保護功能，這也解釋了為何停經後婦女女性雄性禿機率增加，但懷孕婦女的頭髮卻相對較為茂密。
📍雄性禿男女大不同
- 男性：以前額髮線M字型往後退、或是頭頂髮量變空來作表現但也有10%的男性雄性禿會以女性雄性禿的型態來作表現。
- 女性：大多以中央分髮線開始往外越來越空，常見有兩種類型：廣泛型：整片都空，以及聖誕樹型：分髮線往外空，但最前面的那撮頭髮仍然還在，靠前方空比較多，靠後側空比較少，從頭頂正上方往下看，很像是一棵聖誕樹的樣子。
- 作息正常：避免熬夜、晚睡或壓力大。
- 飲食均衡：避免偏食或吃太多辛辣刺激的食物。
- 早期治療效果佳：巧婦難為無米之炊，如果拖太久沒治療，毛囊一旦萎縮死掉後就沒救了。
- 前往皮膚科就診：掉髮其實有非常多種原因，先有正確的診斷後才能對症下藥。