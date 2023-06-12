2月才無預警離職！蘇格蘭前首長今遭逮捕　疑涉募款鉅額經費

我是廣告 請繼續往下閱讀
史特金是蘇格蘭任期最長首席部長，也是第一位擔任該職位的女性，任職期間不僅以優異的防疫表現遠遠超過當時防疫一團亂的英國政府與首相強生（Boris Johnson），更率領蘇格蘭民族黨贏下蘇格蘭59個席位中的56席，躍升全英國第三大政黨。
史特金積極爭取蘇格蘭獨立，尤其是當多數蘇格蘭人的意願是留在歐盟時，英國毅然決然於2016年啟動脫歐，這促使她要求舉行第二次的「蘇獨公投」，盼能藉此重新加入歐盟，惟該提議遭英國先後兩任首相——梅伊（Theresa May）、強生拒絕。
稍早，蘇格蘭警方表示「一名52歲的婦女因涉及警方針對蘇格蘭民族黨資金的財務調查有關遭到偵訊」。而在此之前，史特金的丈夫、長期擔任蘇格蘭民族黨秘書長的穆瑞爾（Peter Murrell）今年四月也面臨被捕而後獲釋，史特金的發言人證實該消息後表示史特金正全力配合警方調查。
這項名為「Operation Branchform」的調查活動，最早由警方突擊了該黨位於愛丁堡的總部、逮捕該黨財務主任、蘇格蘭議員科林比蒂（Colin Beattie）後，接著才找上史特金這對蘇格蘭民族黨的最高層夫妻。
穆瑞爾與科林比蒂在4月初雙雙無罪釋放，不過警方在穆瑞爾母親住處外查獲了一輛豪華房車。按照蘇格蘭適用的法律規範，在長達12小時的訊問拘留後，穆瑞爾與科林比蒂被無罪釋放，但警方可以在釋放嫌疑人後繼續調查且將重新逮捕他們。
史特金今年2月宣布辭職時表示，自己不是因為推動性別改革法案、跨性別囚犯和「蘇獨」策略上等種種爭議而下台，而是因為「自己的腦子和心裡都這麼說」；儘管如此，史特金就任最後一天（3月28日）後過不到一個月內，針對蘇格蘭民族黨這兩年財務狀況的調查便開始展開，其中最大的爭議包含了該黨為了未來蘇獨公投活動募集了超過600,000英鎊（約新台幣2300萬元）的龐大資金。