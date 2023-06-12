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2月才無預警離職！蘇格蘭前首長今遭逮捕　疑涉募款鉅額經費

▲蘇格蘭首席部長史特金（Nicola Ferguson Sturgeon）因所屬政黨蘇格蘭民族黨經費爭議遭警方帶回偵訊。（圖／達志影像／美聯社）
▲蘇格蘭首席部長史特金（Nicola Ferguson Sturgeon）因所屬政黨蘇格蘭民族黨經費爭議遭警方帶回偵訊。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心楊智傑／綜合報導

領導蘇格蘭長達8年的蘇格蘭首席部長尼可拉·史特金（Nicola Ferguson Sturgeon）今（11）稍早傳出被補，成為蘇格蘭檢警針對蘇格蘭民族黨（SNP）財務調查案件中層級最高的該黨成員。蘇格蘭警方表示，由於調查仍在進行中，他們無法進一步透露消息。

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史特金是蘇格蘭的首席部長（First Minister，或譯為蘇格蘭首席大臣），是自治政府的首長。在繼今年1月紐西蘭女總理阿爾頓宣布辭職後，這名曾擔任蘇格蘭首席部長和蘇格蘭民族黨黨魁、致力推動蘇格蘭獨立的女性領導人於2月無預警宣布結束長達8年的任期。

史特金是蘇格蘭任期最長首席部長，也是第一位擔任該職位的女性，任職期間不僅以優異的防疫表現遠遠超過當時防疫一團亂的英國政府與首相強生（Boris Johnson），更率領蘇格蘭民族黨贏下蘇格蘭59個席位中的56席，躍升全英國第三大政黨。

史特金積極爭取蘇格蘭獨立，尤其是當多數蘇格蘭人的意願是留在歐盟時，英國毅然決然於2016年啟動脫歐，這促使她要求舉行第二次的「蘇獨公投」，盼能藉此重新加入歐盟，惟該提議遭英國先後兩任首相——梅伊（Theresa May）、強生拒絕。

稍早，蘇格蘭警方表示「一名52歲的婦女因涉及警方針對蘇格蘭民族黨資金的財務調查有關遭到偵訊」。而在此之前，史特金的丈夫、長期擔任蘇格蘭民族黨秘書長的穆瑞爾（Peter Murrell）今年四月也面臨被捕而後獲釋，史特金的發言人證實該消息後表示史特金正全力配合警方調查。

這項名為「Operation Branchform」的調查活動，最早由警方突擊了該黨位於愛丁堡的總部、逮捕該黨財務主任、蘇格蘭議員科林比蒂（Colin Beattie）後，接著才找上史特金這對蘇格蘭民族黨的最高層夫妻。

穆瑞爾與科林比蒂在4月初雙雙無罪釋放，不過警方在穆瑞爾母親住處外查獲了一輛豪華房車。按照蘇格蘭適用的法律規範，在長達12小時的訊問拘留後，穆瑞爾與科林比蒂被無罪釋放，但警方可以在釋放嫌疑人後繼續調查且將重新逮捕他們。

史特金今年2月宣布辭職時表示，自己不是因為推動性別改革法案、跨性別囚犯和「蘇獨」策略上等種種爭議而下台，而是因為「自己的腦子和心裡都這麼說」；儘管如此，史特金就任最後一天（3月28日）後過不到一個月內，針對蘇格蘭民族黨這兩年財務狀況的調查便開始展開，其中最大的爭議包含了該黨為了未來蘇獨公投活動募集了超過600,000英鎊（約新台幣2300萬元）的龐大資金。

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